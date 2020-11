Joe Biden se fait rassembleur et rassurant à l'occasion de l'Action de grâces

Regardant directement la caméra, Joe Biden a reconnu les sacrifices auxquels consentissent les Américains à l'approche de l'Action de grâces, qui aura lieu jeudi. Une bonne partie d'entre eux ont renoncé aux festivités familiales traditionnelles en raison de la pandémie.

M. Biden les a invités à garder espoir, mais sans baisser leur garde. Nous sommes tous là-dedans ensemble , a-t-il déclaré, invitant ses concitoyens à se serrer les coudes tout en respectant la distanciation physique demandée.

Nous devons nous souvenir que nous sommes en guerre contre le virus, pas les uns contre les autres. Joe Biden, président désigné des États-Unis

C'était son premier discours depuis le déclenchement officiel du processus de transition, lundi, mais il avait tenu une conférence de presse mardi pour présenter son équipe de sécurité nationale.

Les États ont recensé près de 2100 morts liés à la COVID-19 mardi, la journée la plus meurtrière en plus de six mois, selon la base de données du Washington Post.

Depuis le début de la pandémie, le pays totalise près de 12,7 millions de cas connus et plus de 260 000 morts.