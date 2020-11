Rouyn-Noranda persiste et demande à Nav Canada des services de nuit à l’aéroport

Nav Canada envisage depuis plusieurs années de remplacer la présence humaine à l’aéroport entre 22 h et 6 h par des systèmes automatisés, ce que la Ville conteste.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire indique que le renouvellement de contrat avec la firme Tact est nécessaire pour continuer les négociations avec Nav Canada dans ce dossier complexe.

On n’aurait peut-être pas pu penser au début que ça prendrait autant de temps. Les démarches se poursuivent et sont d’autant plus importantes. Plus le temps avance, plus c’est important , affirme-t-elle.

On est vraiment bien organisé dans ce dossier-là, mais on a besoin d’être supporté parce que c’est un dossier d’envergure , ajoute la mairesse.

Du côté de Nav Canada, on répond par courriel qu’ il n'y a pas de mise à jour pour l’étude aéronautique des niveaux de service à Rouyn-Noranda et que l'étude est en cours. Cette étude évalue notamment les changements, l'introduction et l'interruption de services à la circulation aérienne, ainsi que des modifications à la classification et la conception de l'espace aérien.

Selon Diane Dallaire, le système automatisé de surveillance ne garantit pas la même fiabilité et sécurité qu’une présence humaine la nuit à l’aéroport.

Le transport aérien en région, c’est primordial. On parle de fiabilité, de prix accessibles, mais il ne faut surtout pas oublier la sécurité de nos gens, et on ne lâchera pas le morceau, martèle la mairesse. [...] Des fois on pose la question, est-ce que c’est vraiment essentiel (la présence humaine)? Moi, quand on parle d’équipement comme ça, ce qu’il faut se rappeler, c’est que même les pilotes d’avion disent que ce n’est pas fiable à 100 %.

La Ville a interpellé le ministre des Transports fédéral à ce sujet et collabore avec le député bloquiste de la région Sébastien Lemire.