Les cégépiens réclament des cours en présentiel

De plus en plus d’étudiants du niveau collégial réclament que leurs cours leur soient donnés en classe pour la session d’hiver.

C’est du moins ce que révèle un sondage de la Fédération étudiante collégiale du Québec qui a été dévoilé cette semaine. On y apprend d’ailleurs que les cégépiens proposent même la mise en place de demi-classes pour contrer le problème de l’isolement.

Le sondage révèle que près de la moitié des étudiants n'aiment pas du tout l'expérience de l'enseignement à distance et que seulement un étudiant sur quatre considère avoir un espace calme et approprié pour les études à la maison.

On étudie les solutions

En entrevue à l’émission Toujours le matin mercredi, le président-directeur général de la Fédération des Cégeps du Québec, Bernard Tremblay, a affirmé qu’à la lumière de ce sondage, des pistes de solution sont à l'étude pour le retour des Fêtes dans le but d'améliorer la situation.

Il précise que plusieurs scénarios sont envisagés et que la demande des étudiants est entendue.

Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Il faut trouver des moyens de permettre aux jeunes plus de socialisation, plus de contacts, dans certains cas en virtuel, dans d'autres cas dans des espaces plus restreints, dit-il. Des sommes ont été aussi accordées tout récemment par le gouvernement qui pourront permettre de mettre en place des mesures additionnelles de soutien psychologique pour les étudiants.

Selon lui, il importe d’abord et avant tout de trouver un équilibre avec la santé publique.

Le réseau collégial au Québec compte 48 établissements et 100 points de services différents.