COVID-19 : 14 nouveaux cas et un décès supplémentaire en Gaspésie

Après n’avoir recensé aucun nouveau cas en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ajoute 14 cas à son bilan mercredi. Un décès supplémentaire est également déploré dans la région.

Ce 40e décès attribué à la COVID-19 est survenu dans l’un des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région, mais le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne précise pas lequel pour des raisons de confidentialité.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que moins de cinq résidents et moins de cinq employés sont infectés dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région, sans préciser lesquels.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 371

Bonaventure : 336 (+2)

Rocher-Percé : 233 (+6)

Côte-de-Gaspé : 346 (+5)

Haute-Gaspésie : 21 (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 30 * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente.

Parmi les nouveaux cas rapportés mercredi, cinq sont liés à l’éclosion au centre de détention de New Carlisle, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Au total, 46 détenus ont contracté la COVID-19 et 23 d'entre eux sont encore considérés comme des cas actifs. Parmi le personnel, six cas sont toujours actifs.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux juge normale la variation entre les données de mardi, où aucun cas n’a été répertorié, et celles de mercredi, où 14 cas s’ajoutent au bilan.

Si nous soustrayons les cinq cas au centre de détention, cela fait neuf cas et la santé publique estime qu’il est normal dans une petite région comme la nôtre d’avoir des variations comme celle-ci lorsque le virus circule , explique l'adjointe aux relations avec les médias, Clémence Beaulieu-Gendron.

Depuis le début de la pandémie, 1337 personnes ont contracté la COVID-19. Le nombre de guérisons a grimpé à 1183, une hausse de 22 par rapport à la veille.

Selon ces données, la région compte 114 cas actifs du virus.

Sept personnes sont présentement hospitalisées.

Au Québec, la santé publique fait état de 1100 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 135 430 depuis le début de la pandémie.