L’usine de cryptomonnaie Bitfarms adopte de nouvelles mesures de contrôle du bruit

Marc Duchesne, directeur des communications pour Bitfarms, explique qu’un nouvel écran acoustique a été installé devant les transformateurs électriques de l’usine, du même côté que la rue la Pointe.

Il indique que les serveurs de l'entreprise seront aussi changés de place pour diminuer le bruit qui est diffusé vers la rue et la rivière Magog. L’usine va également fermer certains ventilateurs servant à faire sortir l’air chaud, par lesquels le bruit des serveurs informatiques est transmis vers l’extérieur.

Selon M. Duchesne, le nouveau mur acoustique a déjà des effets positifs.

La situation s’est vraiment améliorée. On a vu des citoyens qui s’y regroupaient pour faire de l’activité physique en groupe , remarque-t-il.

On a bon espoir que ces trois nouvelles mesures qu’on annonce aujourd’hui vont encore une fois améliorer la situation. On fera des tests sonores par la suite, on analysera si la situation est convenable, et on verra ensuite s’il y a d’autres gestes à poser.

Marc Duchesne, directeur des communications pour Bitfarms