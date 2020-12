Carl Boucher, un Franco-Albertain passionné et expert en vins canadiens

Autodidacte, Carl Boucher a oscillé à travers les années entre la restauration et l'hôtellerie. L’expert a travaillé avec des vins de renommée internationale, que ce soit les classiques vins italiens, français ou américains.

C’est lorsqu’il quitte le restaurant cinq diamants Q Haute Cuisine à Calgary, pour aller travailler sur les cartes de vins offerts pour la ligne aérienne WestJet, qu’il se découvre une vraie passion pour les vins canadiens. Des vins de haute qualité qui ne sont malheureusement pas accessibles partout au Canada, déplore-t-il.

Selon lui, seulement les vins les plus connus sont disponibles en magasins, malgré une variété de près de 400 vignobles seulement en Colombie-Britannique, grande province viticole. Il ajoute que peu de gens ont accès aux produits, et commander une caisse d’un vignoble sans connaître le vin est un pari risqué pour le consommateur.

Lors d'un voyage au printemps dernier à Osoyoos dans la vallée de l'Okanagan, Mira Boucher développe une vraie passion pour le vin et le style de vie qui l'entoure. Photo : Carl Boucher

Avec Carl’s Wine Club, Carl Boucher veut rendre plus accessibles à tous les vins canadiens, qui sont devenus des vins de classe mondiale selon l'expert.

En créant Carl’s Wine Club, on a voulu créer une entreprise familiale, près des gens pour partager les émotions qui viennent avec les vins et laisser derrière tout l’aspect technique qui peut être parfois prétentieux , explique le spécialiste.

On veut représenter les fermiers, les gens qui cultivent et récoltent les raisins, tous ceux qui travaillent pour faire en sorte qu’on puisse découvrir un vin, avec ceux qui vont pouvoir le déguster , ajoute-t-il.

Parce que derrière chaque étiquette de vin, se cache une histoire et c'est cette histoire-là qu’on veut partager avec nos clients. Carl Boucher, spécialiste en vins canadiens

Dégustations, discussions et fou rire, le tout se fait à travers des vidéoconférences entre Carl Boucher et ses abonnés. Mira Boucher s’occupe de la logistique et des aspects techniques, tandis que son mari parle de ses découvertes.

C'est dans son petit bureau, via les plateformes Zoom et Facebook Live que Carl partage ses découvertes avec des associés et ses auditeurs. Photo : Radio-Canada

C’est le fruit du hasard que Carl Boucher s'est découvert une passion pour les vins, raconte-t-il. Originaire de Chicoutimi au Québec, il déménage dans la capitale de la province pour ses études en géographie et pour payer les factures, il travaille dans un restaurant.

Lorsque la personne chargée des commandes des vins part en vacances, il s’introduit dans la cave et commence à observer les étiquettes des vins, à apprendre leur nom et leur pays d’origine.Le vacancier ne revient pas à son poste et Carl Boucher reprend le flambeau.

Même les enfants de Carl et Mira Boucher participent au projet. Photo : Carl Boucher

On avait besoin d’une commande et le propriétaire, agacé par le fait que je passais mon temps libre dans le cellier, me dit: "Bon ça fait deux semaines que tu passes tes journées dans la cave, tu dois savoir ce qui manque alors fait la commande de vin". C’est ce que j’ai fait et c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant c’est toute la famille qui en fait partie , confie-t-il. Il espère d'ailleurs passer sa passion aussi à ses fils, lorsqu'ils seront plus vieux.

Voici un petit conseil de Carl Boucher pour vous aider à trouver un bon vin :

Vous pouvez suivre Carl Boucher et ses conseils - Carl’s Wine Club sur Facebook. Les discussions se font en anglais et en français.