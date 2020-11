Des tests de dépistage rapides offerts à Halifax

Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Toute personne qui n’a pas de symptômes peut subir ce test et obtenir le résultat en 15 à 20 minutes, explique la Dre Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses, chercheuse à l’Université Dalhousie et membre de l’équipe qui effectue les tests.

Il fallait faire ce genre de test dans la population parce que les personnes qui propagent la COVID-19 dans la région n’ont peut-être elles-mêmes aucun symptôme, a-t-elle rappelé lors d’une entrevue accordée mardi soir sur les lieux d’une séance du genre, à l’Université Dalhousie.

La Dre Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses, fait partie de l’équipe qui gère les tests de dépistage rapide. Photo : CBC

La Dre Barrett estime que l'activité connaît beaucoup de succès. Il s’agit d’un autre moyen de lutter contre la COVID-19 qui est très peu employé ailleurs au Canada. Elle précise que plus de 400 personnes ont demandé à subir le test.

La première séance du genre a eu lieu samedi dans une boîte de nuit nommée The Dome et qui est fermée à cause de la pandémie. Jusqu’à 150 personnes ont subi le test ce soir-là, dont une qui a obtenu un résultat positif. Cette dernière a subi un autre test aux fins d’analyse en laboratoire pour confirmation du diagnostic et on lui a demandé de s’isoler chez elle entre-temps.

Lors d’une entrevue accordée dimanche, la Dre Barrett a expliqué qu’un résultat positif sur 150 peut sembler peu, mais c’est plus que ce qu’elle souhaite voir. Si ce taux est représentatif du nombre d'infections asymptomatiques dans la population, cela fait beaucoup de monde, a-t-elle souligné.

Des tests de dépistage rapide Photo : CBC / Robert Short

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a indiqué dimanche que les séances de dépistage rapide appuient la stratégie de son bureau contre la COVID-19.

La Nouvelle-Écosse dispose du nécessaire pour effectuer 60 000 tests de dépistage rapide. La Dre Barrett a dit espérer qu’un grand nombre de tests seront effectués dans les deux à trois prochaines semaines.