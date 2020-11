La communauté de Sipekne’katik suspend sa pêche pour protéger les baleines

Le ministère des Pêches et Océans a annoncé mardi l'interruption temporaire des activités de pêche au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

La zone fermée à la pêche pour protéger les baleines noires. Photo : Pêches et Océans Canada

Ces fermetures touchent une partie de la zone 34 dans le bassin de Roseway où la pêche au homard doit commencer lundi.

Protéger les espèces à risque

Les pêcheurs autochtones pratiquent une pêche de subsistance dans ce secteur. Le chef de Sipekne'katik Mike Sack a annoncé dans un communiqué de presse que la communauté cesserait ses activités dans le secteur pour une période d’au moins deux semaines.

Nous avons et continuerons de pêcher en priorisant des principes de conservation , a déclaré Mike Sack dans une déclaration écrite.

Nous devons faire notre part pour protéger les espèces à risque . Mike Sack, chef de la communauté micmaque de Sipekne'katik

Le chef demande aussi au MPOministère des Pêches et des Océans du Canada d’étendre si nécessaire la durée de ces interruptions, si les baleines sont encore observées dans le bassin de Roseway après la période de fermeture.

L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a signalé récemment qu'en janvier 2019, il ne restait que 366 baleines noires de l'Atlantique Nord dans l'océan, comparativement aux 412 individus recensés par l'agence en 2018.

Un arrêt de la pêche dans un contexte tendu

Les pêcheurs de la communauté de Sipekne’katik ont volontairement choisi de ne pas utiliser cette année les neuf permis de pêche commerciale qu’ils détiennent, par crainte d’hostilités de la part des pêcheurs non autochtones.

Depuis le début de la pêche autogérée de la communauté de Sipekne’katik le 17 septembre, des heurts ont eu lieu dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse entre pêcheurs autochtones et non autochtones. Des trappes, un bateau, un véhicule et une usine liés à la pêche autochtone ont notamment été détruits.

Le chef ajoute que la communauté profitera de cette période de deux semaines pour que les équipages s’ajustent aux nouvelles restrictions de la santé publique en ce qui concerne la COVID-19.