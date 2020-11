Gatineau installera 17 bornes de recharge électrique pour convertir sa flotte de véhicules

Ces 17 nouvelles bornes de recharge électrique, dont huit doubles, seront installées à proximité d'édifices municipaux au cours des prochains mois.

Les dispositifs de recharge électrique seront aménagés à la caserne d'incendie du boulevard Gréber, de même qu'au poste de police du secteur de Hull sur le boulevard de la Carrière.

Ils seront réservés pour la plupart aux employés municipaux, mais une partie sera aussi accessible au public. Les bornes publiques seront installées dans des endroits identifiés sur ces sites.

L’objectif, c’est vraiment d’électrifier une partie de la flotte de véhicules légers d’ici l’année prochaine. Pour ce faire, on a besoin de bornes dans nos installations et c’est vraiment pour répondre à notre objectif de réduction des gaz à effet de serre , a indiqué le conseiller et président du comité exécutif de Gatineau, Cédric Tessier.

Une fois ces nouvelles bornes installées, la ville de Gatineau comptera 24 dispositifs de recharge du genre.

Avec les informations de Nathalie Tremblay.