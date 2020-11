COVID-19 : 148 nouveaux cas et 2 décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données de l’Institut national de la santé publique du Québec, il y a 1146 cas actifs dans la région.

Mardi, on rapportait une hausse de 104 cas et 7 décès de plus.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean est passé à un niveau d’alerte 4, qui correspond au niveau maximal. Ainsi, les établissements se concentrent sur les services jugés essentiels et urgents. Une nouvelle zone chaude a aussi été mise en place à l’hôpital de Roberval pour traiter les patients atteints du coronavirus.

Le Québec compte 1100 nouveaux cas de COVID-19 et 28 décès supplémentaires.