L’Abitibi-Témiscamingue compte 3 nouveaux cas de COVID-19

Le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), indique que des nouveaux cas sont enregistrés dans les MRC de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.

La première mise à jour du CISSS-AT de mercredi indiquait deux nouveaux cas de COVID-19 dans la région, le nombre a été ajusté à 3 lors d'une deuxième mise à jour.

Dépistage du virus à Val-d'Or

Le CISSS-AT ajuste l’heure de fermeture de la clinique de dépistage de Val-d’Or aujourd’hui.

Les portes ferment habituellement à 16 heures, mais la population pourra s’y rendre jusqu’à 18 heures aujourd’hui. L'ouverture de la clinique est prévue à 14h15.

Réception du temps des Fêtes

Les personnes qui souhaitent recevoir des invités à Noël peuvent également consulter les principales consignes du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) .

On peut trouver dans un document partagé par la santé publique régionale de limiter par exemple le nombre de personnes à 10, que l’activité soit à l’intérieur ou à l’extérieur et de porter une attention particulière à la durée des festivités à l’intérieur.

Si vous avez plus d’une salle de bain à la maison, vous pouvez en réserver une pour les invités et mettre à leur disposition du nettoyant à base d’alcool et des masques jetables.

Rappelez-leur qu’ils devront porter un couvre-visage dès leur arrivée , peut-on également lire.