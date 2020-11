Les villes choisies ont moins de 250 000 habitants et sont décrites comme offrant de grandes occasions d'affaires, une culture accueillante et un accès à la nature . Les évaluations ont également pris en compte la durabilité et la planification soucieuse de l'environnement.

Palmarès des meilleures petites villes selon le magazine Monocle

Porto, Portugal

Louvain, Belgique

Itoshima, Japon

Lucerne, Suisse

Victoria, Canada

Le magazine a félicité la mairesse de Victoria, Lisa Helps, qui a lancé des initiatives pour encourager les jeunes Canadiens et étrangers à y vivre . Il cite en exemple les laissez-passer d'autobus gratuits pour les jeunes et les nombreuses pistes cyclables à travers la ville.

Monocle salue également la diversification de l'économie de la ville, notamment celle de la recherche océanique, ainsi que sa scène littéraire et gastronomique.

Victoria n’est pourtant pas exempte de problèmes sociaux et économiques, exacerbés par la pandémie. L’itinérance et la hausse des coûts du logement en sont de parfaits exemples.

Pour le chef du bureau torontois de Monocle, Tomos Lewis, les efforts de Victoria pour résoudre ces problèmes ont contribué à sa désignation.