Les plus belles décorations de Noël du nord de l’Ontario

Alors que le temps des fêtes approche à grands pas, Radio-Canada présente quelques-unes des plus belles maisons illuminées du Nord de l’Ontario.

Un festival de lumières dans sa cour

Une photo prise par un drone en 2019 peut permettre de comprendre l'ampleur des décorations de Steve Rinneard Photo : Gracieuseté Steve Rinneard

Depuis maintenant 15 ans, Steve Rinneard amène la magie des fêtes sur 2 acres de sa propriété à Azilda, dans le Grand Sudbury.

C’est difficile à décrire , dit l’homme en s’esclaffant. L’entrée qui mène à notre maison est de 600 pieds, c’est décoré des deux côtés, les 25 arbres sont tous illuminés et le clou du spectacle est notre maison.

Les gens de la communauté peuvent circuler dans sa cour en voiture pour admirer les décorations.

Petits et grands apprécient le spectacle, depuis, des années, des résidents de la Villa St-Gabriel viennent toujours , relate M. Rinneard.

C’est plaisant de faire sourire la communauté. Steve Rinneard

Le retraité nous raconte que cette année sera la dernière où la communauté d’Azilda pourra apprécier son spectacle de lumières.

Nous avons vendu, on déménage , conclut celui qui ne sait pas encore ce qu’il fera avec tous les milliers de lumières.

Adresse : 2350 rue Maple, Azilda.

Une maison qui vibre au rythme de la musique

Quand on syntonise la fréquence 92,3 FM devant cette maison de Thunder Bay, on peut entendre les ampoules chantées. Photo : James Hill

James Hill a mis ses talents d’ingénieur afin de faire sourire sa communauté. Personne ne peut rester indifférent devant la maison de cet homme de Thunder Bay, dont les lumières de Noël sont programmées pour accompagner de la musique.

Les automobilistes peuvent apprécier tout le spectacle dans le confort et la chaleur de leur voiture en syntonisant le 92,3 FM.

Je me suis doté d’un petit émetteur FM à basse fréquence afin de ne pas trop écœurer les voisins avec ma musique , précise James Hill.

L’idée lui est venue il a quelques années, alors qu’il a reçu une vidéo virale montrant quelqu’un qui avait programmé ses lumières selon la prestation d’un orchestre.

J’ai pensé que c’était la chose la plus cool au monde , se remémore l’homme qui a alors commencé ses recherches pour voir comment ça se faisait.

J’ai trouvé l’entreprise Light-O-Rama spécialisée dans les contrôleurs et les éclairages et j’ai commencé tout ça il y a 8 ans , souligne M. Hill.

Cela peut devenir un passe-temps addictif, car je recherche, écoute et programme les lumières sur de la musique de Noël toute l'année!

Adresse : 753 avenue Syndicate N , Thunder Bay, ON

Dix ans à éblouir une communauté

En 2015, la famille Lawrence a remporté le prix des plus belles décorations à Kapuskasing Photo : Jonathan Beauséjour

La maison de la famille Lawrence se reconnaît facilement par ces milliers de lumières qui ornent la devanture. Dès la fin août, Ken Lawrence commence à vérifier chacune des lumières afin de s’assurer que chacune d’entre elles fonctionne.

Un travail de longue haleine nous raconte sa femme, Cecile. Il se lève à 4 heures et à 5 heures du matin et il bardasse sur ses lumières dans le garage .

Il y a toujours quelque chose de défectueux, je dois les réparer moi-même, ajoute Ken qui occupe son automne depuis 10 ans avec ce passe-temps.

Ma femme et moi sommes fous de Noël. Chaque jour, des gens conduisent devant notre maison, mais ce n’est rien comparé à l’intérieur. Ken Lawrence.

Tout le crédit revient à Cecile pour l’intérieur, alors que toutes les pièces sont décorées depuis 35 ans. Nos petits-enfants ont de la difficulté à marcher, ma femme décore même la salle de bain.

Adresse : 101 chemin Mitchell, Kapuskasing

Deux sapins veillent sur une école

Une capsule de temps se cache dans l'arbre dans une ampoule bleutée. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

À Timmins, la directrice de l’école catholique Don Bosco a usé de son imagination pour nourrir l’esprit de Noël de ses élèves en pleine pandémie.

Je trouvais que les enfants ont perdu beaucoup en 2020, pas de défilé ni de spectacle pour éviter tout rassemblement. L’esprit de Noël, c’est une chose que la COVID-19 ne peut pas nous enlever , nous convainc Carole Larose. Nous avons décidé d’ajouter 2020 lumières sur nos deux gros sapins de 40 pieds.

Au sommet du sapin, une ampoule bien spéciale a été installée à l’aide d’une nacelle. Cette ampoule est une capsule temporelle. Le nom des élèves et des membres du personnel a été inséré à l’intérieur.

Les élèves ont eu la chance d’écrire eux-mêmes leur nom dans cette capsule qui sera ouverte dans 10 ans , précise la directrice de la directrice de l’institution scolaire.

Le 28 novembre à 18 heures, l’arbre sera illuminé pour la première fois lors d'une cérémonie spéciale.

La communauté de Timmins pourra profiter de l’illumination des arbres pendant tout le mois de décembre.

Adresse : 400 boulevard Lonergan, Timmins

Un centre-ville éclairé

En raison de la COVID-19, la ville de Sault-Sainte-Marie n'a pu aller de l'avant avec défilé et son projet d'illumination du sapin de Noël devant le palais de justice. On voulait éviter tout type de rassemblement , dit sagement Katie Elliott, la responsable des communications de la Public Utilities Commission.

La Ville de Sault-Sainte-Marie a donc eu l'idée d'illuminer la ruelle en bordure de la brasserie locale .

On peut retrouver des bonshommes de neige faits à partir de pneus, des arbres avec beaucoup de lumières et des lumières sur la terrasse de la brasserie OutSpoken.

Un concessionnaire de la région de Sault-Sainte-Marie a remis des pneus à La Ville afin qu'ils puissent les décorer à leur guise. Photo : OutSpoken Brewing

On l'a fait pour amener du positif dans la communauté. Kattie Elliott

Les familles sont invitées à se prendre en selfie devant les installations.

King Street Alley, Sault-Sainte-Marie

Illuminons Nipissing Ouest

Alors que la pandémie a été difficile pour bien des gens, Nipissing Ouest a lancé un défi sur Facebook pour illuminer les rues.

Afin d’avoir le plus de propriétés illuminées, un gagnant sera nommé dans quatre différentes catégories: maison, appartement, grange et entreprise.

Radio-Canada a sélectionné deux maisons qui se distinguent du lot.

1. Un père Noël géant

Le père Noël géant de Josée Boyer dans le Nipissing fait sourire bien des enfants. Photo : Josée Boyer

Personne ne peut rester indifférent devant le père Noël gonflable de 16 pieds de la Franco-ontarienne Josée Boyer. À l’image de la tour Eiffel qui se voit de loin, la tête du gros bonhomme rouge dépasse de la maison de la résidente du Nipissing Ouest.

J’ai des amis qui habitent la rue voisine et la petite fille m’a même dit qu’elle voit le père Noël avant de dormir. Chaque soir, elle lui dit :''Bonne nuit!'' , nous raconte la mère de famille qui ne s’attendait vraisemblablement pas à avoir cet effet.

Les petites voisines se sont mises à crier [ de joie ] quand j’ai gonflé le père Noël cette année .

Adresse : 92 rue Nipissing, Nipissing Ouest

2. Une projection féérique.

Le projecteur de Mélanie Ubdegrove fait sourire les passants à Nippising qui peuvent danser au rythme de la musique. Photo : Radio-Canada / Melanie Ubdegrove

La rue de Josée Boyer a définitivement mis le paquet en 2020. Sa voisine Mélanie Ubdegrove raconte une histoire dans un globe de neige format géant.

C’est super beau, on peut aussi entendre la musique quand on marche devant la maison et une histoire est projetée dans le globe , nous décrit Josée Boyer dans un entretien téléphonique.

Mélanie Ubdegrove travaille dans le milieu de la santé. Sa santé mentale et celle de ses enfants ont été grandement affectées.

C’est en fait la première fois que je décore! Mes 2 jeunes garçons adolescents ont aussi eu une année difficile, tant de choses ont changé pour eux à cause de la pandémie et les plonger dans l’esprit de Noël leur apporte de la positivité. Mélanie Ubdegrove

Après le décès de sa mère, il y a 6 ans, l’infirmière avait hérité de lumières de Noël. Depuis ce jour, elle ne les avait pas encore utilisées.

Afin de changer le mal de place, elle a mis le paquet cette année en installant un père Noël tiré par des ratons laveurs, un bonhomme de neige pour accueillir les visiteurs et cette boule de Noël.

Adresse : 124 rue Nipissing, Nipissing Ouest

Avec les informations de Ezra Belotte-Cousineau et Francis Beaudry