L'église Immaculée-Conception de Drummondville se prépare pour ses dernières célébrations

Comme pour de nombreuses autres églises de la région, la baisse du nombre de fidèles est derrière la décision de vendre le bâtiment, explique le secrétaire du Conseil du patrimoine religieux du Québec Yves Grondin.

Dans le diocèse de Nicolet [auquel appartient l'église Immaculée-Conception], il y a au moins une dizaine d'églises qui ont commencé à changer de vocation. On sait que ce sera un grand défi de pouvoir convertir les bâtiments jugés excédentaires , explique-t-il.

Pour Jean-Luc Blanchette, curé de la paroisse Saint-François-d'Assise, ce choix de vendre s'est fait avec les paroissiens.

C'est venu des gens cette proposition de dire "S'il faut se départir d'un lieu pour qu'on soit plus rassemblés dans d'autres lieux et qu'on soit encore plus ensembles et tricotés serrés, allons-y."

Jean-Luc Blanchette, curé de la paroisse Saint-François-d'Assise