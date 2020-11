Cul-de-sac en vue pour la «rue de la Colonisation» à Fort Frances

Fort du soutien qu'il a reçu de la population durant les deux dernières semaines, M. Judson estime qu'il est temps de relancer un vote sur la résolution qui avait déjà fait l'objet au conseil de discussions avortées en 2017.

Lors de la réunion du conseil lundi, l'avocat de formation a fait valoir l'importance, le pouvoir et la puissance des mots qui sont choisis et utilisés.

[Les mots] établissent les paramètres de nos relations sociales et le cadre dans lequel s'inscrit notre mémoire collective, et la façon dont on la raconte.

Douglas Judson, conseiller municipal Fort Frances