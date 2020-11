Les nouvelles restrictions en Alberta ne sont pas assez strictes, selon des médecins

Les nouvelles mesures annoncées mardi par le gouvernement albertain comme celle d’interdire tout rassemblement intérieur, n’arriveront pas à limiter la propagation du virus à elles seules, d'après des médecins et d’autres professionnels de la santé

Encore une fois, Jason Kenney expose les Albertains à de graves risques à cause de son manque de leadership. Les mesures annoncées sont inadéquates , estime le président de l’Association des sciences de la Santé, Mike Parker, qui représente 27 000 travailleurs de la santé dans la province.

Dans un communiqué, l'Association rappelle que pus de 400 médecins demandaient un confinement strict et court pour aplatir la courbe.

Les nouvelles mesures annoncées ne forcent pas la fermeture des restaurants et des bars.

Un urgentologue de l’Hôpital Foothills, Joseph Vipond, critique cette décision dans des messages sur Twitter : ces mesures vont améliorer le taux de transmission, mais probablement pas dans la mesure nécessaire.

Cela va essentiellement causer un plus grand et long confinement dans le futur. Pour moi, ça mérite un D+. Joseph Vipond, urgentologue

Selon la province, 85 % des quelques 13 000 cas actifs de COVID-19 en Alberta sont de source inconnue.

Nous ne pouvons pas avoir de mesures ciblées parce que nous ne savons pas d'où viennent les 80 % de nos cas , selon une pédiatre à l'Université de l'Alberta, Tehseen Ladha.

Les entrepreneurs tentent d'étudier l’annonce et de comprendre son impact sur leurs affaires.

Nous sommes en train de réfléchir à une façon de respecter les règles et de garder nos employés et nos clients en sécurité , explique le cofondateur de la micro-brasserie Dandy à Calgary, Ben Leon.

Il doit trouver une façon notamment de s’assurer que tous les clients à une même table vivent dans la même maison.

M. Leon aurait espéré un confinement plus tôt afin d’éviter une fermeture des restaurants à Noël, si les mesures devenaient plus drastiques d'ici là. Il est toutefois sûr que ses employés et lui s’adapteront aux nouvelles restrictions.

Toutes formes de restrictions pendant les fêtes sont pires que d’arrêter et de tout recommencer , indique le cofondateur.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ( CFIBFédération canadienne de l'entreprise indépendante ) est satisfaite de voir que le gouvernement albertain n’a pas opté pour un confinement complet comme en Ontario et au Manitoba et que les restrictions permettent toujours aux commerces de rester ouverts, mais à volume réduit.

"Un confinement général aurait poussé de petites entreprises en Alberta à mettre la clé sous la porte. Les nouvelles limites sur la capacité laisseront une chance aux petites entreprises de survivre pendant les fêtes, pense la directrice des affaires de la Fédération en Alberta, Annie Dormuth.

Que pensent les villes?

Calgary et Edmonton évaluent l’impact des restrictions sur leurs programmes et services municipaux.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, indique qu’il tentera d’encourager les employés à travailler de la maison si possible.

En tant que gouvernement municipal, nous allons appuyer la province dans son travail et ferons notre possible, y compris de faire appliquer les règles, pour garantir la sécurité de tous , soutient M. Nenshi.

Le maire d'Edmonton, Don Iveson, a déclaré qu'il sympathisait avec ceux qui devront faire des ajustements en raison des restrictions à un moment où la vie de chacun a déjà été considérablement perturbée.

Avec les informations de Sarah Rieger