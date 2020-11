Deux actions syndicales ont lieu simultanément depuis 7 h 30 au pied du pont Jacques-Cartier, à Montréal, et près de l'Assemblée nationale, à Québec.

Des organisations qui représentent plus de 500 000 travailleurs syndiqués du secteur public, dont les infirmières et les préposés aux bénéficiaires par exemple, en ont marre des mercis répétés de François Legault durant ses points de presse.

Une camionnette sur laquelle on peut lire : « La négociation, c'est vital », près du pont Jacques-Cartier, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Les mercis de Legault ne suffisent plus

C'est que pendant ce temps, son gouvernement ne présente pas d'offres susceptibles de faire avancer les négociations pour de nouveaux contrats de travail, déplorent-ils.

Les conventions collectives des travailleurs du secteur public sont échues depuis le 31 mars dernier. Une entente de principe entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a entre autres été rejetée plus tôt cette semaine.

Les leaders syndicaux du FIQ, de la CSN, la FTQ et les autres grandes centrales syndicales craignent une rupture des services offerts au Québec, si la tendance se maintient.

Dans les faits, nous sommes déjà en bris de service dans les réseaux avec notamment des interventions chirurgicales et des suivis qui sont reportés ou carrément annulés, indiquent les leaders. Il doit, sans attendre, bonifier la rémunération et améliorer les conditions de travail , dénoncent-ils.

Irritants

Parmi les principaux irritants chez les travailleurs, les leaders syndicaux citent notamment des conditions d’exercice d’emploi épuisantes, la pénurie de main-d’œuvre et la non-reconnaissance du travail accompli Il n’y a plus de temps à perdre, Québec doit déposer des offres valables afin de mettre derrière nous cette négociation et de se concentrer sur la lutte contre la pandémie , soulignent les leaders syndicaux.

Plus de détails à venir