L’artiste sherbrookois Pierre Javaux s’éteint

D'origine belge, M. Javaux habitait à Sherbrooke depuis presque 40 ans. Il a toujours cru à l'art ancré dans la région.

Il compte une cinquantaine d'heures de télévision à son actif, et est notamment derrière Les p'tits bonheurs de Clémence et L’Estrie évidemment . Il a également réalisé plus de 2000 publicités pour Cogeco et une centaine de vidéos corporatives.

Sa passion pour le septième art l'a amené à s'impliquer dans de nombreux projets au fil des ans, dont La Course des régions, un concours dédié aux cinéastes émergents de la francophonie canadienne. Plus récemment, il a occupé le rôle de président du Festival Cinéma du monde de Sherbrooke.