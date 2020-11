La réponse de l'Ontario à la première vague a été plus lente, incohérente et désorganisée que celle d’autres provinces, conclut la vérificatrice généale Bonnie Lysyk dans un rapport publié mercredi.

Contrairement au Québec et à la Colombie-Britannique, la province a été incapable d’activer son plan d’urgence provincial en mars, en raison de sa désuétude et d’un manque de personnel spécialisé, bien que la vérificatrice a signalé ces problèmes il y a trois ans.

Les principaux experts en santé publique de l'Ontario, dit Mme Lysyk, ne dirigent pas ou ont joué un rôle réduit dans l’intervention de la province. Résultat : la province a émis des directives qui n’étaient pas fondées sur la science, selon elle.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, David Williams, manque de leadership et refuse de prendre des décisions sans le feu vert du gouvernement, dit-elle, ce qui a retardé des décisions, comme la politique provinciale sur le port du masque, promulguée en octobre seulement.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Elle prévient que la province n’a toujours pas entrepris de planification détaillée de possibles futures vagues de la COVID-19, et que le dépistage, le traçage de contacts et les analyses en laboratoire ne sont pas effectués assez rapidement pour limiter la propagation du virus.

L’Ontario, mauvais élève

Au début de 2020, la province a estimé que le risque posé par la COVID-19 était faible , malgré la propagation du virus ailleurs dans le monde.

Le gouvernement Ford a attendu au 28 février pour créer un groupe de commandement et même permis initialement les voyages à l’extérieur du pays pour la semaine de relâche.

La leçon fondamentale de la Commission sur le SRAS n’a pas été tirée, soit le principe de précaution — la nécessité d’agir s’il existe une preuve suffisante d’une menace. Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l'Ontario

La province n’avait pas de plan à jour et prêt à être déployé en cas de pandémie. Le Comité ministériel des urgences, qui comprend le premier ministre et huit députés, ne s’était pas réuni en cinq ans, de sorte qu’il était incapable de s'acquitter de ce mandat .

Le Bureau provincial des situations d’urgence, qui relève du ministère du Solliciteur général, ne comptait que huit fonctionnaires en mars. Ceux-ci étaient en télétravail et ont rapidement été dépassés par la crise, comme l'avait prévenu la vérificatrice dans son rapport de 2017.

Le gouvernement Ford a dû recourir en catastrophe aux services de la société de conseil McKinsey & Company pour la mise en place d’une structure organisationnelle et à la firme KPMG pour créer un réseau de laboratoires coordonné.

Le ministère de la Santé a ignoré d’autres recommandations tirées de la crise du SRAS, de nombreux comités d’experts  (Nouvelle fenêtre) et de rapports de vérificateurs généraux  (Nouvelle fenêtre)  depuis 2007 sur le système de laboratoires de la province, souligne Bonnie Lysyk. Celui-ci était donc sous-financé, fragmenté, désuet et incapable de réagir à une pandémie, note-t-elle.

La microbiologiste Allison McGeer et ses collègues de l'Hôpital Mont Sinaï de Toronto avaient dû reprendre la balle au bond face à l'incapacité des laboratoires de santé publique à pallier la crise du SRAS. Photo : La Presse canadienne / FRANK GUNN

Le rapport sur la crise du SRAS avait aussi conclu que les bureaux régionaux de santé publique manquaient de personnel et d’expertise au niveau de la protection des maladies infectieuses, ce qui est toujours un problème. La Commission avait aussi recommandé d’examiner si le financement de ces bureaux devrait être confié à la province.

Dans sa réponse à Bonnie Lysyk, le gouvernement Ford indique qu’il a entamé un processus de modernisation de la santé publique en 2019, mais que celui-ci a été interrompu par la COVID-19.

Les recommandations à ce niveau avaient pourtant été formulées il y a 15 ans, fait valoir Bonnie Lysyk, et Doug Ford a sabré le financement de la santé publique après avoir pris le pouvoir.

Le Dr Williams critiqué

La Commission sur le SRAS a aussi exigé que les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef de la province soient accrus.

Bonnie Lysyk souligne qu’au Québec, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ne relève pas de l’Assemblée législative comme en Ontario et jouit de plus d’indépendance que son homologue David Williams.

Selon elle, le Dr Williams n’use même pas des pleins pouvoirs qu’il détient. Il refuse de prendre des décisions sans consulter le gouvernement Ford, même s’il a ce pouvoir, et n’a pas émis les recommandations nécessaires pour aider les 34 bureaux régionaux de santé publique à se coordonner, dit-elle.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams. Photo : Evan Mitsui/CBC

Ainsi, selon la vérificatrice, les critères pour le port du masque ont varié d’une région à l’autre jusqu’en octobre et aucune ordonnance n’a été émise pour protéger les travailleurs étrangers sur les fermes, qui ont pourtant été des lieux d'éclosion importants.

David Williams n’a pas non plus joué de rôle déterminant dans la gestion globale de la pandémie, selon elle. Il n’a pas présidé les réunions du groupe de commandement et ses membres n’étaient même pas au courant, selon Bonnie Lysyk, qu’il en est le coprésident.

Une bureaucratie écrasante

La structure de commandement provinciale pour la gestion de la COVID-19 est d’ailleurs devenue trop lourde selon la vérificatrice, et compte désormais plus de 500 personnes.

Pendant des mois, toutes les communications se faisaient par téléconférence, ce qui créait de la confusion. Ce n’est que le 14 juillet que des réunions ont débuté par vidéoconférence et il n’y a aucune documentation complète sur les discussions tenues. Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l’Ontario

Les experts de la santé publique ne font pas partie des têtes dirigeantes de cette structure, qui comprend des présidents d’hôpitaux et des sous-ministres. Le gouvernement Ford a donc pris de nombreuses décisions incohérentes , dit-elle, comme celle d’étendre le dépistage aux personnes asymptomatiques dès le mois de mai.

La vérificatrice générale décoche aussi une flèche à l'endroit du gouvernement de Justin Trudeau. D'avril à août, le gouvernement provincial n’a pu communiquer qu’avec 9 % des voyageurs qui sont entrés en Ontario pour le traçage des contacts, parce qu’il n’a pas reçu d’informations exactes, complètes et en temps opportun de la part d’Ottawa.

Des passagers portant un masque à l'aéroport Pearson de Toronto, le 23 juin. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Bonnie Lysyk publie une série de trois rapports annuels ce mois-ci.

La semaine dernière, elle avait vivement dénoncé l’inaction du gouvernement Ford en matière d'environnement.

Elle doit publier un troisième rapport la semaine prochaine, cette fois sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la situation dans les foyers pour aînés de l’Ontario.