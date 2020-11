Le projet de tour à Namur en Outaouais suscite des inquiétudes parmi les résidents

Promoteur du projet et président-directeur général de Yul Créations Inc., M. Zaghbani Cloutier possède de nombreux terrains dans le secteur et y souhaite construire un bâtiment de grande hauteur en milieu forestier .

Ce projet de construction d’une immense tour résidentielle haut de gamme intégrant un complexe hôtelier soulève de nombreuses inquiétudes chez les gens.

Parmi les questions soulevées, celle de l’impact environnemental d’une tour de 50 étages en plein milieu d’un secteur boisé est revenue à plusieurs reprises.

C’est un écosystème et on veut minimiser le plus possible l’impact sur l'environnement , a expliqué M. Zaghbani Cloutier.

Ce dernier souhaite construire un bâtiment autosuffisant en électricité et en eau grâce entre autres à des verres photovoltaïques et au recyclage de l’eau de pluie et de la neige.

Le projet de tour de 54 étages à Namur en Outaouais suscite beaucoup de réactions. (archives) Photo : Gracieuseté : architecture-mu.com

De nombreux propriétaires de résidences secondaires dans la région ont exprimé leurs préoccupations quant à la pollution lumineuse et au bruit qu'engendrerait une tour comme celle-ci. D’autres ont posé des questions sur les impacts sociaux du projet.

Pendant toute la séance d'information, l'instigateur du projet a martelé au public que ce projet n’irait pas de l'avant sans l'accessibilité sociale des résidents de la région.

Il a aussi souligné que le projet était encore à un stade embryonnaire et que des changements seront apportés au projet.

Nous allons être à votre écoute et il pourra y avoir des modifications au projet , a tenu à rassurer Karim Zaghbani Cloutier.

Si le projet va de l’avant, les premiers propriétaires et locataires de la tour pourront s’installer en 2026 selon l'échéancier présenté par le promoteur.

À lire aussi : Projet de tour de 54 étages en pleine forêt à Namur en Outaouais

Avec les informations de Mama Afou