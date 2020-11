Un organisme pour soutenir les personnes vivant avec un handicap voit le jour aux Îles

Environ 60 personnes ont assisté à cette première assemblée, qui se tenait en partie par téléconférence et en public, avec distanciation physique.

Dans les prochaines années, Le Phare des Îles veillera à acquérir et à gérer des logements supervisés à prix modiques.

Le Phare vise une clientèle âgée de 18 ou 21 ans avec des limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles, mais suffisamment autonome pour vivre en appartement avec divers degrés de supervision. Il s’agit d’une clientèle à faible revenu référée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

L’organisme entend aussi soutenir ses futurs locataires en leur offrant des ressources et des services adaptés qui viendront pallier leurs limitations.

Pour que nos enfants soient autonomes, qu’ils soient heureux et qu’ils puissent contribuer à notre communauté. Martine Martin, une des cofondatrices du Phare des Îles

La fondation de ce nouvel OBNLorganisme à but non lucratif est l’aboutissement de plusieurs années de travail et de discussions aux Îles-de-la-Madeleine. Ce qui a commencé par deux filles, deux parents, est devenu le projet d’une communauté, c’est ce que je salue aujourd’hui , a commenté Mme Martin en préambule de la rencontre.

Martine Martin raconte que les balbutiements du projet remontent à 2014.

Pour Martine Martin, la création de cet OBNL représente six ans de travail et d'espoir. Photo : Radio-Canada

Aux Îles, 68 % des personnes handicapées vivent avec un parent ou un proche, selon une étude des besoins réalisée dans le cadre des démarches pour fonder l'organisme.

Dans l’archipel, où sévit une importante pénurie de logements, il n’y a pas d’immeubles à logements adaptés aux réalités des personnes physiquement handicapées ni d’appartements supervisés pour les jeunes adultes déficients intellectuels ou avec un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme ( TSAtrouble du spectre de l'autisme ).

Il n’y en a pas point final. C’est soit le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou des ressources intermédiaires qui ne correspondent pas aux besoins de certains de ces jeunes-là , souligne Martine Martin.

Selon les estimations effectuées par le Phare des Îles, en 2019, plus d’une centaine de personnes âgées de 18 à 64 ans avec une limitation physique ou intellectuelle résidaient dans l’archipel.

Du pain sur la planche

Trois membres associés et quatre membres locataires ont été élus au conseil d’administration, dont Martine Martin.

Ce conseil déterminera au cours des prochaines semaines le nombre de logements que comportera le projet.

Pour les fondateurs de l'organisme, le phare est un symbole qui reflète bien leur mission. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Beaucoup de pain sur la planche attend les administrateurs. Outre la tâche de structurer une nouvelle organisation et de bâtir un projet d’habitation, ils devront lancer une campagne de financement et établir une entente de services avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

Dans les scénarios les plus optimistes, un immeuble pourrait être construit ou adapté d’ici 2024. Le groupe vise 2027, au plus tard. Elle-même mère d’un jeune homme handicapé de 23 ans, Martine Martin espère que son fils pourra habiter son appartement pour ses trente ans.