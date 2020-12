Ils nous ont quittés en 2020

Alex Trebek (1940-2020)

Alex Trebek a succombé au cancer le 8 novembre à l'âge de 80 ans. Photo : Getty Images / Kris Connor

L'animateur vedette du populaire jeu télévisé américain Jeopardy!, Alex Trebek, s'est éteint le 8 novembre à l'âge de 80 ans. Il était atteint d'un cancer du pancréas de stade quatre. L'animateur originaire de Sudbury était à la barre de l'émission Jeopardy! depuis le 10 septembre 1984. Tout au long de sa carrière, il a animé divers jeux télévisés et fait de multiples apparitions dans des séries télévisées.

Louis-Philippe Dion (1987-2020)

Louis-Philippe Dion est mort subitement le 24 octobre. Photo : Radio-Canada

Le scénariste principal de la franchise FLIP de la chaîne TFO, Louis-Philippe Dion, est mort subitement le 24 octobre. Le Franco-Ontarien d'Embrun, dans l'Est ontarien, avait 33 ans. Il a signé la plupart des textes du Bye Bye franco-ontarien, Flippons , de TFO, dont la première mouture a été diffusée en 2018.

Jean Malavoy (1949-2020)

Jean Malavoy est mort le 2 octobre à Gatineau à l'âge de 71 ans. Photo : Radio-Canada

L’ancien directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) et directeur général du Muséoparc Vanier, Jean Malavoy, est mort le 2 octobre à Gatineau à l’âge de 71 ans. M. Malavoy a occupé nombre de fonctions importantes au sein de la francophonie ontarienne. Il a notamment œuvré au Conseil des arts de l’Ontario, a été directeur général de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français, directeur du Salon du livre de Toronto et chef de programme de la Fondation Trillium de l'Ontario. M. Malavoy a quitté ses fonctions comme directeur général de l’AFO pour des raisons familiales et de santé en décembre 2006, quelques mois après la création officielle de l'organisme.

Pierrette Madore (1956-2020)

Pierrette Madore s’est éteinte le 7 septembre à l'âge de 64 ans. Photo : Photo: Facebook Pierrette Madore

L’archiviste de musique franco-ontarienne Pierrette Madore s’est éteinte le 7 septembre à l’âge de 64 ans. Cette amoureuse de culture cumulait d’innombrables cartables d’articles et de photos d’artistes de la région. Elle partageait sa passion avec son mari Guy Madore. Mme Madore a entre autres prêté main-forte au Festival franco-ontarien, La Nuit sur l'étang et au Festival du Loup. Elle a également été sollicitée à plusieurs reprises par des artistes afin de retrouver des articles et des publications à leur sujet.

Normand Forest (1937-2020)

Me Normand Forest est mort le 27 juin à 82 ans. Photo : Photo Youtube/SDN Salle des nouvelles

L’avocat franco-ontarien Normand Forest est mort le 27 juin à l’âge de 82 ans. L’homme originaire de Sudbury a été très actif dans le secteur de l'éducation franco-ontarienne. Me Normand Forest est par ailleurs l’ancien président du conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne. Grâce à lui, l’établissement a pu mettre en place sa toute première politique de bilinguisme. Me Forest a aussi été président de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) en 1984.

Jean St-Louis (1954-2020)

Jean St-Louis (à droite) est décédé le 21 mai à Ottawa à l’âge de 65 ans. Photo : Courtoisie de la famille

Jean St-Louis, qui a joué un rôle important dans la création de l’école secondaire Franco-Cité à Sturgeon Falls en 1971, est décédé le 21 mai à Ottawa, à l’âge de 65 ans. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il s’est mobilisé pour cette cause aux côtés de centaines d’élèves francophones. Au cours de sa carrière professionnelle, Jean St-Louis aura aussi été fonctionnaire et enseignant à Ottawa.

Gérard Pitre (1947-2020)

Le bénévole Gérard Pitre est mort par noyade à son chalet sur la Rivière des Français le 27 juillet. Le résident de Windsor avait 72 ans. M. Pitre était fortement engagé dans la communauté francophone, surtout surtout à Place Concorde et au Club Richelieu Windsor.

Claire Pilion (1952-2020)

Claire Pilon s'est battue pour les francophones et les femmes. Photo : Les femmes de la route 11

Claire Pilon, une militante francophone très impliquée dans le quartier du Moulin à Fleur, à Sudbury, est décédée le 16 décembre à l'hôpital Horizon Santé-Nord. Journaliste de carrière, elle a notamment été la première présidente du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et membre du conseil d'administration du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury.