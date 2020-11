Une adolescente de 14 ans du comté de Charlotte est retrouvée saine et sauve au N.-B.

La police de Saint-Jean a confirmé mardi que la jeune fille de quatorze ans a été retrouvée.

Elle avait été vue pour la dernière fois le samedi 7 novembre 2020, à la suite de la disparition de deux jeunes garçons de 13 ans.

Les deux autres adolescents avaient été portés disparus le 5 novembre 2020. On les avait aperçus au volant d'une voiture décapotable, mais ils ont eux aussi été retrouvés sains et saufs, les 11 et le 12 novembre.