Les députés de la C.-B. prêtent serment à distance

Les députés verts Sonia Furstenau et Adam Olsen ont été les premiers à participer à une cérémonie d'assermentation, lundi, à l'Assemblée législative.

Dans la Chambre quasiment vide, Sonia Furstenau a assuré que le souci des autres en ce temps de pandémie restait sa plus grande responsabilité.

Notre caucus a des liens très forts et reste uni. Je t'aime profondément, Adam, et toi aussi, Emily , a-t-elle déclaré en s'adressant à son collègue et à l'épouse de celui-ci.

Mardi, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), John Horgan, dont la formation politique est sortie vainqueur des élections, a prêté serment à son tour.

Il a vanté la diversité des 57 députés qui composent le caucus néo-démocrate, dont une majorité de femmes : Je suis notamment fier de mentionner la diversité de notre groupe qui compte le plus grand nombre d'Autochtones, de Noirs et de personnes de couleur à avoir obtenu un siège dans le parti du gouvernement à l'Assemblée législative.

Encore une fois, nous nous inscrivons dans l'Histoire. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Les autres députés NPDNouveau Parti démocratique ont prêté serment par visioconférence. Ils ont brandi leur document d'assermentation devant leur webcam pour prouver qu'ils l'avaient signé, puis l'ont envoyé par voie électronique à la greffière Kate Ryan-Lloyd pour qu'elle le signe à son tour.

Les députés ont signé leur document de prestation de serment devant leur caméra. Photo : Assemblée législative de la Colombie-Britannique

Les libéraux signeront leur document d'assermentation mercredi après-midi et jeudi après-midi. Ils participeront à une cérémonie de prestation de serment vendredi à 10 h 30 par visioconférence.