COVID-19 : Un chercheur s’inquiète que la Saskatchewan suive le scénario manitobain

Jason Kindrachuk, un professeur associé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les virus émergents de l'Université du Manitoba, s'inquiète de voir le nombre croissant de nouveaux cas en Saskatchewan.

Une situation analogue à ce qu’à vécu le Manitoba pendant le mois de septembre et d’octobre, précise-t-il, c’est-à-dire une hausse graduelle de nouveau cas qui ne s'estompe pas et qui finit par devenir incontrôlable .

Originaire de Winnipeg, Jason Kindrachuk travaille au développement d’un vaccin contre la COVID-19, au laboratoire de VIDO-Intervac de Saskatoon.

Ce qui suscite une crainte chez lui, c’est que la situation en Saskatchewan ne semble pas vouloir s’estomper.

Quand tu vois les cas exploser, et que cela devient la norme, c’est inquiétant. Ça veut dire que le virus est bien implanté dans la communauté.

Récemment, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, affirmait que les services de soins de santé de la province étaient surchargés. Il ajoutait que le système de santé ne peut soutenir un tel nombre [d’infections] .

Jason Kindrachuk souligne que si les autorités de la Saskatchewan s'assurent que tous les patients atteints de la COVID-19 reçoivent une aide adéquate des services de santé, la province peut encore éviter le scénario vécu par le Manitoba.

La priorité du gouvernement, ce devrait être de continuer d’assurer la sécurité du personnel en soins de santé et de garantir un accès aux soins pour tous les individus susceptibles d’avoir contracté la maladie pour obtenir un traitement adéquat , dit-il en entrevue.

Par ailleurs, le chef de l’opposition Ryan Meili demande au gouvernement de la Saskatchewan de mettre sur pied sans attendre un comité multisectoriel regroupant des experts issus de différents horizons.

Le comité aurait comme responsabilité de résoudre le problème de l'augmentation des cas d'infections dans la province, une invitation qu’il lance au gouvernement de Scott Moe.

C’est le moment de travailler ensemble afin de résoudre ce problème-là , explique-t-il, en faisant référence à l'importante hausse vécue en Saskatchewan depuis quelques semaines.

Il prévient le gouvernement que la gestion de la crise deviendra un véritable casse-tête si la situation ne change pas, dit-il.

On ne peut pas continuer comme ça. On va perdre trop de vies, on va générer beaucoup de problèmes à l'économie. C'est tellement important d'agir maintenant.

Ryan Meili, chef de l'opposition