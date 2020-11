L’ancien hockeyeur Fred Sasakamoose est décédé de la COVID-19

Dans une vidéo partagée mardi après-midi, Neil, en pleurs, a expliqué à quel point le virus a affaibli son père, âgé de 86 ans, à qui il avait eu l'occasion de parler quelques heures avant qu’il rende l’âme.

Il ne pouvait plus répondre. Son corps ne pouvait plus suivre. Quand je lui ai parlé, il se sentait bien. J’ai fait une sieste et [à mon réveil] il se sentait faible. Je lui ai demandé comment il allait et s’il avait peur [de mourir], il m’a répondu que s’il devait s’en aller, il allait s’en aller.

Neil Sasakamoose a poursuivi sa vidéo en racontant que son père a eu la chance de recevoir de la visite de certains proches à travers la vitre de sa chambre dans les heures qui ont précédé sa mort.

Mon père tenait à remercier tous les gens qui ont partagé des vidéos avec lui au cours des derniers jours.

Fred Sasakamoose avait été admis à l'hôpital vendredi (archives). Photo : CBC

Au cours de sa carrière de hockeyeur, Fred Sasakamoose a ajoué 11 matchs dans la LNHLigue nationale de hockey lors de la saison 1953-1954. Il a également porté les couleurs des Canucks de Moose Jaw, des Saguenéens de Chicoutimi et des Chiefs de Kamloops.

Après avoir pris sa retraite, en 1961, il s'est concentré sur la promotion du sport auprès de la jeunesse. Il a reçu l'Ordre du Canada en 2018.

Respectez les consignes sanitaires , implore son fils

Toujours sur Facebook, le fils de l’ancien hockeyeur a tenu à s’adresser aux citoyens, les enjoignant de suivre les consignes sanitaires.

Écoutez les médecins hygiénistes, les premiers ministres, les maires et conformez-vous aux règles. Nous allons avoir un vaccin bientôt et nous reviendrons à la vie normale. Mon père a manqué le vaccin de quelques mois. Neil Sasakamoose, fils de Fred Sasakamoose