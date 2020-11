Des examens de conduites en ligne pour accélérer l'obtention du permis

Le vice-président de Service Nouveau-Brunswick, Rob Horwood, a dévoilé lundi ce nouveau programme technologique qui permet aux candidats de passer leur test à domicile.

L’examen de conduite écrit est l’un des services les plus demandés dans les centres SNBService Nouveau-Brunswick . La migration de cette offre en ligne permettra à plus de 70 % des rendez-vous, normalement faits dans les bureaux gouvernementaux, de se faire à distance.

La ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, croit que cette option aidera l’amélioration de l’accès aux examens écrits.

De plus en plus de clients souhaitent bénéficier de la commodité et de la sécurité des transactions en ligne, plutôt que de visiter les centres de services en personne , a-t-elle déclaré.

Un évaluateur prend des notes durant un examen de conduite. Photo : iStock / humonia

Une fois que l’examen écrit sera réussi, les candidats devront toutefois se rendre dans un centre de services Nouveau-Brunswick pour passer leur examen de la vue, et pour se faire photographier.

Il est toujours possible de passer l’examen en personne dans les centres de services, pour les personnes qui préfèrent cette méthode.