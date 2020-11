Vidéojournal : la pandémie fait exploser le chiffre d’affaires d'une savonnerie régionale

Après 14 ans de fabrication artisanale de savons et d’autres produits cosmétiques, Patricia Pinto a décidé de faire le saut et d’ouvrir une boutique sur la rue Murdoch.

Ses ventes en ligne ne cessent de croître depuis le début de l’année, son chiffre d’affaires a doublé cette année.

La savonnerie a maintenant pignon sur rue à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

J’ai envoyé des colis à Calgary, à Halifax. Je suis en train de prendre la place, avec les réseaux sociaux, c’est de l'autopromotion, c’est des clients qui en parlent. Je me pince encore pour me dire "OK ta savonnerie est rendue là et tu as commencé avec [un lot] de savon de pays il y a 14 ans". C’est un sentiment d’accomplissement immense, raconte Patricia Pinto en nous présentant sa boutique.

L’ouverture de la boutique a permis de créer 5 emplois pour la fabrication, l’emballage, la distribution et la vente des produits puisque toute la production est faite à la main.

Comme ça prend 4 semaines à sécher, on va faire un blitz où on va faire 1500 savons dans la semaine, on va prendre une semaine ou deux pour faire les autres produits et on recommence. On devrait arriver avec une capacité de production entre 3000 et 6000 savons par mois , ajoute Mme Pinto.

Avant d’en arriver là, Patricia Pinto a dû faire beaucoup d’essais et erreurs puisqu’il n’existe pas de programme de formation en savonnerie. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Elle a appris les rudiments de la fabrication de savon de pays grâce à une recette familiale puis elle a développé son art au fil du temps en lisant et en visionnant des vidéos.

Un savon de base va être une proportion d'huile de noix de coco, de beurre de karité et d’huile d’olive, décrit-elle. Ça, c’est le savon le plus commun qui va être fabriqué par les débutantes, moi je suis rendu à un niveau où j’ai 7 huiles et beurre pour arriver à nourrir la peau.