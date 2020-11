Refonte de la loi 101 : le dépôt du projet de loi reporté au printemps

En conférence de presse, mardi, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, a promis de déposer lors de la prochaine session parlementaire un projet de loi présentant une nouvelle version de la Charte de la langue française (loi 101).

Quand il lui a été demandé s'il comptait faire appliquer ou non la loi 101 dans les entreprises fédérales, le ministre a réitéré que le gouvernement veut se concentrer sur la protection du français et sur la protection des minorités de langue officielle à travers le pays .

Nous allons regarder les propositions de Québec , a-t-il poursuivi.

Je pense que c’est important de souligner à quel point nous sommes là pour travailler fort pour protéger le français. C’est ce qu’on a souligné dans le discours du Trône et on va regarder les différentes propositions et prendre une décision en conséquence , a aussi dit M. Jolin-Barrette.

Le premier ministre François Legault a souligné qu’il faut regarder la situation des cégeps pour voir comment on peut mieux s’assurer que les gens étudient en français . Mais pour lui, il n'est pas question d'étendre la loi 101 au cégep .

Il reste à savoir comment Ottawa accueillera l'idée d'assujettir les entreprises de charte fédérale à la loi 101.

Mesures incitatives et coercitives

Depuis son élection, le gouvernement caquiste promet d'adopter une politique costaude en matière de défense du français dans plusieurs domaines, surtout au travail, avec une refonte globale de la loi 101, adoptée en 1977. L'échéance a été reportée plusieurs fois.

Les petites et moyennes entreprises (PME) comptant 25 à 49 employés, où on trouve beaucoup d'immigrants, devraient être concernées au premier chef par la réforme. Québec veut les assujettir à la loi 101, sans pour autant alourdir leur fardeau bureaucratique. Actuellement, seules les entreprises de plus de 50 employés doivent adopter un programme de francisation et faire la preuve que le français y est bien la langue de travail.

Simon Jolin-Barrette a noté qu'il faut s'attendre, dans le cas des PMEpetites et moyennes entreprises , à un mélange de mesures incitatives et coercitives.

Sur les lieux de travail, particulièrement dans la région montréalaise, le gouvernement voudra étendre l'usage du français et mieux faire respecter le droit de travailler en français sans maîtriser l'anglais.

Il faut s'attendre aussi à voir avant longtemps le gouvernement du Québec communiquer exclusivement en français avec des personnes morales.

Pour ce faire, le gouvernement devra décréter l'entrée en vigueur de l'article 1 de la loi 104. Cette loi avait été adoptée par un gouvernement péquiste en 2002, mais aucun gouvernement depuis n'a proclamé son entrée en vigueur.

Le ministre Jolin-Barrette, soucieux de voir l'État montrer l'exemple, entend aussi s'assurer que chaque ministère ou organisme de l'État se dote d'une politique linguistique conforme à celle du gouvernement et qu'il s'assure de la faire appliquer. Actuellement, les règles en matière linguistique sont appliquées de manière inégale d'un ministère à l'autre.

La langue de service dans les commerces, où on observe un recul inquiétant , selon le ministre, sera également abordée dans le projet de loi.

Québec solidaire réclame que la charte s’applique dans les entreprises de 10 employés et plus. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L’opposition ouverte

Tous les partis sont d’accord pour rouvrir la loi 101 et renforcer la langue française.

Le Parti libéral est prêt à adopter une telle réforme, mais tout sera pour lui une question de dosage.

Sa cheffe Dominique Anglade a reconnu que la situation est complexe à Montréal. Si on veut renforcer la langue d’appartenance, il va falloir poser des gestes . Elle a toutefois souligné que ce travail doit être fait dans le respect des minorités.

Le ministre Jolin-Barrette s'est fait rassurant à ce sujet, affirmant qu'il n'est question ni de réduire leurs droits ni de s'attaquer à leurs institutions.

On a des attentes élevées , a dit la cheffe parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé. On a souvent parlé que l’obligation de la Charte s’applique dans les entreprises de 10 employés et plus.