L’Alberta prévoit une récession un peu moins profonde, mais une reprise plus lente

Le gouvernement prévoit terminer l’année avec un déficit de 21,3 milliards de dollars. Bien qu’il s’agisse toujours d’un chiffre record, c’est 2 milliards de moins que ce qui était projeté il y a trois mois.

Des revenus moins anémiques que prévu ont plus que suffi à compenser la hausse des dépenses associées à la COVID-19.

Aide d’Ottawa

Les revenus totaux pour 2020-2021 sont maintenant projetés à 41,4 milliards de dollars, une hausse de 3 milliards par rapport aux prévisions du mois d’août.

Près de la moitié de ces trois milliards vient de transferts fédéraux au gouvernement albertain, entre autres pour le programme de relance sécuritaire et pour le nettoyage des puits orphelins.

Les revenus provenant des ressources naturelles non renouvelables et des jeux de hasard ont également été revus légèrement à la hausse dans les trois derniers mois.

Le total reste cependant loin des 50 milliards sur lesquels le gouvernement croyait pouvoir compter avant la pandémie.

Plus d’argent pour la COVID, moins pour le reste

Le gouvernement albertain prévoit maintenant dépenser près de 63 milliards de dollars en 2020-21.

C’est cinq milliards de plus que ce qui a été budgété en février, et quelque 500 millions de plus que ce qui était prévu en août.

Cette hausse est largement attribuable à la réponse à la COVID-19 qui devrait coûter 4,8 milliards.

Les dépenses pour tout le reste ont diminué de 156 millions de dollars par rapport à ce qui était prévu dans le budget de février.

Le gouvernement a d’ailleurs clairement signifié que les compressions dans le secteur public allaient continuer.

Le secteur public joue un rôle clé pour livrer des services, mais ne crée pas d’emplois et ne génère pas de revenus. Les activités du secteur public sont financées en retirant de l’argent de notre économie sous forme de taxes... , peut-on lire dans la mise à jour fiscale.

Pressé à ce sujet en conférence de presse, le ministre des Finances Travis Toews, a reconnu que les employés du secteur public paient des impôts comme tout le monde, mais a maintenu que leurs activités représentent avant tout un coût qui doit être réduit.

Les coûts du secteur public représentent plus de la moitié de notre budget [...] nous devons travailler de façon constructive avec ce secteur pour ramener ces coûts à quelque chose qui est plus similaire aux autres provinces , a-t-il déclaré.

Il faudra attendre le prochain budget pour chiffrer les compressions nécessaires, précise-t-il.

Selon lui, les décisions du gouvernement sont toujours guidées par un désir d’atteindre l’équilibre budgétaire, éventuellement. L’échéancier pour cela ne sera toutefois pas établi avant que nous soyons sortis de la COVID-19 .

Retour à une croissance normale pas avant 2023

Les experts du gouvernement croient que l’économie albertaine se contractera de 8,1 % cette année, plutôt que de 8,8 % comme ils le croyaient en août.

La reprise devrait toutefois être de seulement 4,4 % en 2021, plutôt que de 4,6 % comme c’était prévu en août.

Nous ne retrouverons pas [les taux d’emploi] que nous avions en 2019 l’an prochain. Nous nous attendons à les retrouver vers la fin de 2022 , dit Travis Toews.

Les experts du ministère des Finances ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que la croissance allait revenir au niveau de 2019, ou même à celui de 2014, avant 2023.

Mais nous voyons des signes encourageants que l’économie commence à se rétablir , maintient Travis Toews en ajoutant que les investissements ont déjà commencé à revenir à Calgary.