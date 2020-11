Ouverture d'une zone chaude à Roberval

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean passe au niveau d’alerte 4, ce qui signifie un délestage de services plus grand, afin de se concentrer sur les services jugés essentiels et urgents.

Il s'agit du niveau d'alerte maximal, ce qui témoigne du fait que la situation s'aggrave dans la région. Les centres hospitaliers de Chicoutimi, de Jonquière, d’Alma et de Roberval prendront donc en charge les usagers déclarés positifs à la COVID-19 et qui doivent être hospitalisés.

Afin d’offrir les soins nécessaires aux personnes atteintes de la COVID-19, dont le nombre continue de croître dans la région, le CIUSSS met en place une zone chaude à l’hôpital de Roberval.

Cette zone dédiée aux patients atteints du coronavirus aura une capacité d’accueil de sept lits. Il en existe une de taille similaire à l’hôpital de Jonquière, mise en place la semaine dernière.

La situation relative au nombre grandissant d’usagers atteints de la COVID-19 qui nécessitent une hospitalisation, la faible marge de manœuvre dont on dispose en matière de disponibilité des ressources humaines et la situation épidémiologique dans la région amènent l’établissement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la prise en charge hospitalière des patients souffrant de la COVID-19 et le maintien des services essentiels , peut-on lire dans un communiqué tout juste diffusé par la direction des communications du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional.

Actuellement, 192 employés du réseau de la santé sont absents, ce qui place une pression énorme sur le réseau. Mardi, 104 cas supplémentaires se sont ajoutés au bilan régional. La région déplore sept décès de plus.

Plus de détails à venir