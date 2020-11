Pas de rassemblement pour les Fêtes, recommande Santé publique Ottawa

C’est en tout cas ce que recommande la médecin hygiéniste de Santé publique Ottawa (SPO), Dre Vera Etches, qui a indiqué lors d'un point de presse qu’il était important de continuer à respecter les mesures sanitaires en place actuellement même pendant les traditionnelles fêtes de fin d’année.

C’est une année où on a besoin d’avoir des événements avec les membres de notre foyer et de faire le lien avec d’autres membres de notre famille ou nos amis virtuellement , a affirmé Dre Etches.

Ottawa est classée en zone orange depuis le 7 novembre, cela signifie donc que les rassemblements intérieurs sont autorisés à un maximum de 10 personnes.

Santé publique Ottawa recommande que ces rassemblements se limitent aux membres d’un foyer avec comme exception la visite d’un proche vivant seul.

On peut avoir des réunions avec les membres de la famille qui habitent ensemble et s’il y a des beaux-parents ou oncle ou une tante qui sont seuls dans leur maison , a-t-elle nuancé.

La Dre Vera Etches a souligné qu’il était important de rester vigilant cet hiver alors que plusieurs études ont révélé le risque de transmission aérienne du virus notamment dans les endroits clos.

On a besoin de vaincre la pandémie cet hiver, ça ne change pas pour un événement pour une journée, on a besoin d'être vigilant pendant l’hiver et pendant les fêtes.

Dre Vera Etches, médecin hygiéniste de Santé publique Ottawa