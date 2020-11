La COVID-19 fait 6 autres victimes en Outaouais et à Ottawa

Le bilan de coronavirus en Outaouais mardi est l'un des pires depuis le début de la pandémie : 5 personnes sont décédées des suites de la maladie. À Ottawa, on déplore un nouveau décès.

La santé publique fait aussi état de 64 nouveaux cas. Le record pour le nombre de nouveaux cas en une seule journée est de 66 personnes. Cela remonte au début du mois octobre.

La situation au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Piéta à Gatineau demeure sous haute surveillance. Une éclosion en cours à cet endroit touche 14 personnes. La santé publique suit également de près des éclosions dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel Emond et Papineau.

Depuis le début de la pandémie, en février, 3399 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais.

Du côté d'Ottawa, la santé publique rapporte des données encourageantes.

Seulement 19 nouvelles infections ont été recensées depuis 24 heures. On déplore toutefois un décès de plus. Actuellement, 29 personnes sont hospitalisées, dont 2 sont aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est à la baisse, tout comme les éclosions. Il y a actuellement 323 cas actifs dans la communauté, et 29 éclosions en cours.

