Six nouveaux décès dus à la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec

Quatre décès sont survenus à domicile et deux dans des ressources d’hébergement de la communauté (soit dans une ressource intermédiaire ou de type familial ou dans un résidence privée pour aînés).

Deux personnes de plus se trouvent maintenant aux soins intensifs en raison de ce virus.

En tout, il y a 44 patients hospitalisés, dont 6 personnes aux soins intensifs.

Ce nouveau bilan porte à 256 le nombre de personnes qui sont décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Une hausse du nombre de nouveaux cas

Depuis 24 heures, 66 nouvelles personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 : 38 au Centre-du-Québec et 28 en Mauricie.

Par comparaison, lundi, on rapportait 42 nouveaux cas dans la région.

Le nombre de cas actifs a diminué de sept, pour s’établir à 638, dont 336 en Mauricie et 302 au Centre-du-Québec.

Des éclosions prennent de l’ampleur

Six autres résidents et un employé de la résidence Laveault à Louiseville ont contracté la COVID-19. Il y a maintenant 17 résidents infectés et six membres du personnel.

Trois nouveaux résidents ont obtenu un résultat positif à la résidence Chartwell Domaine Cascade, à Shawinigan. En tout, 26 résidents ont contracté la COVID-19 et sept employés.

Les autorités de la santé recensent actuellement des éclosions dans 11 résidences privées pour aînés ou ressources intermédiaires.

Plus d’écoles aux prises avec des cas

En Mauricie, les écoles Chavigny, Louis-de-France et Marguerite-Bourgeois sont à nouveaux aux prises avec des cas de COVID-19, selon la liste rendue publique par le gouvernement du Québec.

Au Centre-du-Québec, le campus préscolaire de l’Académie internationale Zig Zar, l’École Explorami, l’École de la Croisée et le secteur concomitance de l’École des Parcours ont maintenant des cas de COVID-19 dans leur établissement, alors que l’École Monique-Proulx est de retour sur la liste des écoles ayant des cas.

Aides de services recherchés

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est à la recherche d’une centaine d’aides de services pour travailler auprès d’aînés.

Cet emploi requiert notamment de distribuer des collations, de désinfecter les mains des résidents, de faire du nettoyage et d’accompagner les résidents dans leurs déplacements.