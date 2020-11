La Croix-Rouge déployée dans deux établissements de la région

La soixantaine d'employés ont fait leur entrée mardi au CHSLD Jacques-Cartier de Chicoutimi, ainsi qu' à la Villa des Sables de Jonquière, tous deux le théâtre d’éclosions. Ils seront présents demain au Domaine des aînés à Alma.

Les aides de service n'effectueront aucun soin direct aux patients. Elles seront surtout affectées à des tâches secondaires, qui permettront quand même d'améliorer la qualité de vie des patients.

Les aides de service, accompagnées de gens en santé et en sécurité également, se déploient dans les résidences de type CHSLD ou RPA afin de prêter main-forte, d’une part, aux équipes en place pour les soulager dans les tâches qu’ils ont à faire au quotidien, mais aussi pour être présents auprès des bénéficiaires et des résidents , explique la directrice des communications de la Croix-Rouge canadienne, Carole Du Sault.

Elles seront dans la région pour une période d'un mois. C’est ce que l’on fait depuis le mois de juillet avec les membres de notre force humanitaire qui se déploient ajoute Mme Du Sault.

Le CHSLD Jacques-Cartier est l'un des plus touchés des centres d'hébergement de la région. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Avant le déploiement officiel, des visites de prévention ont eu lieu dans les établissements visés afin de s’assurer du bon fonctionnement des règles de sécurité concernant la COVID-19.

On parle ici de nos équipes de prévention et de contrôle des épidémies. Ce type d’équipe, avant la pandémie, leur travail était essentiellement de le faire à l’international. Avec la COVID-19 qui a frappé ce printemps, on a déployé et augmenté nos équipes de prévention et contrôle des épidémies. D’ailleurs, on est présent au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis début du mois de novembre avec ce type d’équipe , poursuit la responsable.

Les équipes de la Croix-Rouge sont soumises à des tests de dépistage de façon régulière afin de ne pas transmettre le virus d’un établissement à l’autre

Avec les informations de Louis Martineau