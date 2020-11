Les infirmières de l’Alberta continuent de négocier une augmentation de salaire

Heather Smith, la présidente de l' UNASyndicat des infirmières et infirmiers unis de l'Alberta souhaite qu'un règlement similaire à celui conclu lundi entre les infirmières et le gouvernement de la Saskatchewan soit mis en place en Alberta.

Selon elle, un contrat semblable permettrait de pacifier et stabiliser les travailleurs albertains et de faire en sorte que chacun puisse se concentrer sur les réponses à donner à la pandémie.

La présidente de Syndicat des infirmières et infirmiers unis de la Saskatchewan ( SUNSUN ), Tracy Zambory, a confirmé que l'accord inclut une augmentation de salaire et a déclaré qu'il donnera aux infirmières une stabilité et une sécurité bien nécessaires face à une pandémie mondiale .

Une augmentation de salaire de 7 %

Le ministre des Finances, Travis Toews, a déclaré que l' UNASyndicat des infirmières et infirmiers unis de l'Alberta demandait une augmentation de salaire de 7 %, mais a souligné que les infirmières de l'Alberta sont rémunérées environ 8,1 % de plus que leurs homologues de l'Ouest canadien.

David Harrigan, directeur des relations de travail du syndicat, confirme que l' UNASyndicat des infirmières et infirmiers de l'Alberta a demandé une augmentation de 7 % des salaires, en soulignant cependant qu’elle était étalée sur 4 ans.

Il a ajouté que les salaires albertains étaient en moyenne 11 % plus élevés que ceux des autres provinces. La demande d'augmentation de la part de l' UNA Syndicat des infirmières et infirmiers unis de l'Alberta lui semble donc tout à fait raisonnable.

Des négociations remises à plus tard

Le syndicat affirme que les négociateurs Services santé Alberta, veulent retarder la négociation de salaire jusqu’au 31 mars et que l'équipe de négociation de l' UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta ne peut pas accepter ce délai.

De toute évidence, Services de santé Alberta et ce gouvernement sont plus déterminés à poursuivre leur programme de démantèlement et de réduction de la main-d'œuvre, même pendant une pandémie, qu'à assurer une main-d'œuvre stable pour répondre aux besoins des Albertains. Heather Smith, la présidente de l'UNA

Selon David Harrigan l' UNA Syndicat des infirmières et infirmiers unis de l'Alberta serait prêt à reporter les négociations au 31 mars si le gouvernement pouvait garantir qu'il ne supprimerait pas d'emplois par une réduction naturelle des effectifs pendant cette période de suspension des négociations.

Il a ajouté avec émotion qu'aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'autant de travailleurs de la santé et d'infirmières que possible. [...] On nous signale que les infirmières sont épuisées, les gens travaillent énormément. Ils atteignent le point de rupture.

S'il vous plaît, n'aggravez pas les choses David Harrigan, directeur des relations de travail de l'UNA

Un gouvernement « déçu »

Le ministre des Finances, Travis Toews, a expliqué que le retardement des négociations est dû aux urgences auxquelles la province doit faire face en ces temps de pandémie.

Les infirmières sont des membres essentiels de notre système de soins de santé. L' UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta et Services de santé Alberta ont négocié pour reporter les négociations au 31 mars 2021 en raison des demandes croissantes de COVID-19 , écrit-il.

Il ajoute qu’il est déçu qu'un accord n'ait pu être conclu, car pour le gouvernement le fait de retarder les négociations aurait fourni une stabilité indispensable au système de santé alors que nous continuons de nous concentrer sur la pandémie et d'assurer la sécurité des Albertains .