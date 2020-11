Écrire des vers dignes des plus belles plumes grâce à l’IA

Google a créé un outil pour donner un petit coup de main aux personnes qui aspirent à écrire comme les plus grands poètes et poétesses.

Verse by Verse  (Nouvelle fenêtre) , une application alimentée par un algorithme d’intelligence artificielle, vous permet d’imiter la prose de quelques-unes des plus belles plumes poétiques américaines, d’Emily Dickinson à Walt Whitman, en passant par Edgar Allan Poe.

Sur la plateforme, les internautes peuvent sélectionner jusqu’à trois de leurs poètes de prédilection pour inspirer l’outil, qui, lui, combinera leurs styles.

Après avoir choisi une structure à son poème, un type de vers ainsi qu’une disposition de rimes, les personnes sont invitées à écrire un premier vers (pardon pour celles qui n’ont absolument aucune inspiration). Verse by Verse en proposera un deuxième, s’inspirant du style des plumes que l’internaute a choisi.

Pour créer cet outil, l’équipe de développement a alimenté son algorithme d’intelligence artificielle d’une immense collection de poésie classique.

Verse by Verse reconnaît aussi le champ sémantique des vers proposés par les internautes et tente d’en respecter le thème tout en empruntant des mots et tournures de phrase de grands poètes et poétesses.

Sachez toutefois que Google ne propose qu’une version américaine et en langue anglaise de son outil.