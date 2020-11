La destruction d’un chemin forestier en Haut-Gaspésie critiquée

Un total de 50 kilomètres de chemins forestiers inutilisés ont été démantelés dans la réserve faunique des Chic-Chocs cet été.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) explique que ce chemin a été démantelé pour restaurer l'habitat du caribou de la Gaspésie, menacé de disparition, car défaire les chemins permet de nuire aux prédateurs du cervidé.

Parmi ces sentiers détruits, le chemin situé au pied du Mont Vallières-de-Saint-Réal, dans la réserve faunique des Chic-Chocs faisait partie d'un vaste projet en récréotourisme sur le territoire de la Haute-Gaspésie.

Levée de boucliers

Élus et acteurs de l'industrie du tourisme de la région sont remontés face à l’initiative du MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs . Ils affirment ne pas avoir été consultés.

Personne n'a été consulté et je trouve ça vraiment décevant , déplore Jean-Louis Arsenault, membre du comité de développement en récréotourisme de la Haute-Gaspésie.

Selon la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Gaspésie, le projet de récréotourisme était encore en préparation lorsque le chemin a été détruit.

On n’a pas de plan déposé encore, le plan est en développement , explique son directeur, Richard Marin. Moi, je pense qu’il faut juste travailler pour améliorer les communications pour ne pas défaire les choses qui seraient potentiellement utilisables.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, Allen Cormier, ne décolère pas.

On vient détruire un chemin qui avait une vocation qui était quand même intéressante et prometteuse , explique-t-il, furieux. On s’aperçoit avec stupeur comme ça, du jour au lendemain, que tout a été démoli et que personne ne nous a avisés.

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs indique n’avoir jamais eu vent d’un projet touristique à cet endroit, même après avoir mené plusieurs consultations.

On a rejoint 80 autres intervenants qui sont dans le territoire, on a écrit aux municipalités, on a un comité de liaison avec les élus municipaux et notre projet a été présenté , se défend Paul Saint-Laurent, directeur général du MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour les régions Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent.

Ça fait qu’on a fait quand même un bon tour de roue pour s’assurer de capter tout le monde, explique-t-il. Là, je comprends qu’on a un petit tour de roue supplémentaire à faire.

Protéger le caribou

En 2018, la population de caribou de la Gaspésie était réduite à seulement 70 individus. Si rien n’est fait pour les protéger, ils auront disparu, selon Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski.

On vient de passer plusieurs décennies à profiter de l’ouverture du territoire que nous a offert l’aménagement forestier, qui a causé énormément d’impacts [négatifs] sur plusieurs espèces ou processus naturels , estime M. Saint-Laurent. C’est sûr qu’il y aura toujours des gens qui vont se retrouver à être pénalisés par une quelconque forme de restauration.

C’est sûr qu’il va y avoir des mécontents. Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski

Un travail de collaboration avec le milieu doit être mené pour essayer de trouver des solutions et des alternatives, croit le professeur.

L'année prochaine, 50 kilomètres de chemins forestiers seront démantelés dans la réserve faunique des Chic-Chocs et 42 kilomètres dans celle de Matane.

Avant d’aller de l’avant, le ministère promet de consulter tous les intervenants.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.