Amos se donne un plan de match jusqu’en 2030

Deux ans de travail et un sondage auquel ont répondu 622 citoyens ont été nécessaires pour préparer ce document qui comporte 19 objectifs et 63 actions, sans toutefois comporter de budget ou d’échéancier précis.

Le maire d’Amos Sébastien D’Astous précise que le document sert à expliquer aux citoyens les grands axes qui vont guider ses choix futurs, dans l’élaboration de ses budgets, des plans triennaux d’immobilisations et ses différentes politiques.

On a consulté les gens sur leur vision d’Amos et on leur présente aujourd’hui le fruit de ces consultations, précise-t-il. Ça nous permet d’être cohérents dans nos choix à long terme et d’expliquer ce qu’on veut que soit la Ville dans 10 ans.

La ville d'Amos Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les objectifs et actions

Parmi les actions ciblées, notons le développement de nouveaux terrains commerciaux et industriels, la mise en place d’un centre entrepreneurial et la promotion de la mobilité active.

En tout premier lieu, notre priorité est que les gens voient Amos comme une ville sécuritaire et bienveillante, explique le maire D’Astous. Mais on a aussi déjà mentionné à la blague qu’on aimerait avoir 3000 citoyens de plus. C’était peut-être un grand rêve, mais on peut sûrement développer des actions avec l’objectif d’augmenter notre population.

Le soutien au développement des programmes de l’UQAT et du Cégep fait aussi partie des actions ciblées. (archives). Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Le contexte de pandémie

Sébastien D’Astous précise que le contexte actuel de pandémie n’est pas venu teinter la confection de cette planification stratégique.