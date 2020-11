[En direct] 6 nouveaux cas de COVID-19 et 7 écoles potentiellement touchées

Six nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés au Nouveau-Brunswick mardi. Toutes les nouvelles infections concernent des personnes de moins de 30 ans. La Santé publique lance d'ailleurs un appel aux jeunes et leur demande de limiter leurs contacts.

Au total, il y a 94 cas actifs de COVID-19 dans la province, mardi. Les autorités ont annoncé quatre nouveaux cas dans la région de Saint-Jean et deux dans la région de Moncton.

La médecin hygiéniste en chef précise qu'un nombre record de Néo-Brunswickois sont en isolement préventif.

Environ 1000 personnes sont en isolement et on s'attend à avoir plus de cas dans les prochains jours. Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Augmentation des cas chez les moins de 30 ans

Jennifer Russell a commencé le point de presse en s'adressant directement aux jeunes afin de les sensibiliser à faire leur part pour limiter la propagation du virus.

Elle affirme que depuis quelques jours, les personnes de moins de 30 ans sont plus nombreuses à contracter le virus. Cette tendance s'observe aussi dans les autres provinces de l'Atlantique, dit Jennifer Russell.

Vous pouvez briser la chaine d'infection qui se repend dans la province , dit-elle.

Sur les 94 cas actifs de COVID-19 dans la province, 53 concernent des personnes de moins de 30 ans, selon Jennifer Russell.

Exposition dans les écoles

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, affirme que des avis d'exposition au virus ont été émis dans sept écoles dans les régions de Moncton et de Saint-Jean. Ces régions sont en phase orange depuis la semaine dernière.

Les élèves de certaines écoles feront l'école à distance pour les prochains jours.

Aucune transmission entre les élèves n'a été signalée dans les écoles. Notre plan fonctionne. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

On va continuer à faire tout ce qu'on peut pour que les écoles restent ouvertes et sécuritaires. On va tout faire pour protéger nos écoles , promet le ministre.

Plus de détails à venir...