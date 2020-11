L'Université Bishop's prolonge la suspension de ses activités sur le campus

Jusqu’à maintenant, l’Université recense 16 cas positifs dans ses résidences et au moins 12 cas chez des étudiants vivant hors du campus.

La direction confirme que tous ceux qui ont reçu un diagnostic positif ou qui auraient pu être infectés sont maintenant en isolement, et que la plupart d'entre eux ont choisi de retourner à la maison. Tous les étudiants atteints se rétabliraient bien, selon l'Université, et aucun membre du personnel n’a été touché par le virus.

Les résidences demeurent ouvertes. L'Université indique cependant avoir augmenté les mesures sanitaires et limité les interactions sociales entre les étudiants pour endiguer la propagation.

On ne le prend pas comme une défaite ou un désaveu de nos efforts, c'était un peu inévitable, mais on est assez fiers d'avoir tenu bon jusqu'ici , indique Olivier Bouffard, directeur des communications de l'Université Bishop's.

On espère qu'on va se ressaisir et qu'on va arriver à ramener la situation à la normale ou à ce qui se rapproche le plus de la normale. Olivier Bouffard, directeur des communications de l'Université Bishop's.

La suspension des activités sur le campus est en vigueur depuis le 20 novembre, et sera maintenue jusqu'à la fin des cours le 6 décembre. Les étudiants n'ont donc plus accès aux salles de classe, aux installations sportives, à la bibliothèque et aux aires d'étude. Les examens de fin de trimestre auront également lieu en ligne jusqu'au 18 décembre.

L’Université indique que la situation sera réévaluée au cours des prochaines semaines pour le retour en classes en janvier et pour la réouverture éventuelle de sa bibliothèque.

D'après les informations de Brigitte Marcoux