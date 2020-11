Hommage aux travailleurs de la santé morts en contractant la COVID-19

Depuis le début de la pandémie, 12 travailleurs de la santé ont perdu la vie en contractant la maladie alors qu'ils étaient au travail.

Le Syndicat canadien de la fonction publique a organisé ce rassemblement pour leur rendre hommage et pour rappeler que le gouvernement est responsable de l'état de santé de ses travailleurs.

On demande au ministre Boulet de bien faire son travail et de protéger les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé , lance Frédéric Brisson, président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP).

Des croix ont été installées pour rendre hommage à chaque travailleur de la santé qui a perdu la vie. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Il demande une intervention de la part de Québec. On identifie le réseau de la santé comme étant un risque faible, pourtant 25 000 travailleurs ont été infectés par la COVID, et des accidents de travail il y en a plus dans le réseau de la santé que sur un chantier de construction , souligne-t-il.

Les manifestants ont d'ailleurs planté des croix sur le terrain du parlement, avant que les autorités leur demandent de les retirer.

