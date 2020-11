Aucun nouveau cas de COVID-19 en Gaspésie, une première depuis plus de 2 mois

La dernière fois que le bilan quotidien était resté stable dans la région remonte au 15 septembre, soit avant les multiples éclosions qui ont eu cours cet automne dans la Baie-des-Chaleurs et la Côte-de-Gaspé.

Au cours des derniers jours, le nombre de nouvelles infections était en baisse dans la région, soit huit cas dimanche et trois cas lundi. Une importante augmentation avait cependant été recensée samedi dernier, où de nouveaux cas avaient été enregistrés dans chacune des MRC gaspésiennes ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine.

Même s'il n'y a pas de nouveaux cas dans le dernier bilan quotidien publié par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , les autorités rapportent que six personnes sont toujours hospitalisées.

Nombre de cas par MRC : Avignon : 371 cas Bonaventure : 333 cas Rocher-Percé : 226 cas Côte-de-Gaspé : 340 cas Haute-Gaspésie : 20 cas Îles-de-la-Madeleine : 30 cas

* Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Le nombre de cas actifs dans la région est maintenant de 123, tandis que 65 nouvelles guérisons ont été enregistrées.

En début de semaine, un nouveau décès avait cependant été constaté en lien avec l'éclosion en cours au Manoir Saint-Augustin de Gaspé.

Évidemment, puisque le bilan reste stable, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 dans les trois établissements toujours considérés en éclosion active, c'est-à-dire au Manoir Saint-Augustin de Gaspé, au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle et à la résidence privée pour aînés (RPA) Lady Maria.

Aucune nouvelle infection n'a été déclarée au centre de détention de New Carlisle, où 75 % des détenus ont été touchés par la COVID-19.