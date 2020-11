L'Abitibi-Témiscamingue compte 1 seul cas actif de COVID-19

Après une fin de semaine sans nouveau cas de coronavirus, l'Abitibi-Témiscamingue connait un début de semaine plus calme que d'autres régions du Québec selon le dernier bilan du gouvernement du Québec.

Par exemple, les régions de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont enregistré respectivement 284 et 104 nouveaux cas en 24 heures.

Toutefois, Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil au Centre intégré de santé de services sociaux (CISSS-AT) rappelait la semaine dernière l'importance de limiter les contacts sociaux à l'approche du temps des Fêtes.

Dans le milieu de travail, normalement, les mesures doivent être respectées et on doit le faire plus rigoureusement dès maintenant. Dans les périodes de pause, dans les périodes de dîner, il faut faire attention aux contacts qu'on a avec nos collègues. Ce sont les mêmes consignes qu'on doit transmettre à nos enfants, nos frères, nos sœurs, tout le monde de la famille qui va venir nous voir ici ce sont les mêmes consignes qu'on doit leur donner , disait-elle.

Au Québec, 1156 nouveaux cas se sont ajoutés au dernier bilan.

Trousses de dépistage

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aussi publié un avis de vigilance, relayé par le CISSS-AT sur des trousses de dépistage du virus à utiliser à la maison. Puisque des trousses sont vendues par des compagnies, il est rappelé qu'aucun produit de ce genre n’a été autorisé.