L’idée de la gratuité de l'île Saint-Quentin en temps de pandémie est dans l’air

Interrogé sur la question à l’émission Toujours le matin mardi, M. Fortin estime que l’idée pourrait faire son chemin jusqu’au conseil municipal qui, ultimement, en décidera.

Dans le contexte de la COVID, la tendance des activités est beaucoup à la pratique libre et au plein air et c’est ce qu'on offre à l'île Saint-Quentin , raisonne-t-il.

M. Fortin note que l’idée est d’autant plus intéressante que pendant près d’un an, la population a été privée de son île en raison des travaux d’aqueduc et d'égouts qui s’y déroulaient.

Le conseiller note que la gratuité de l'île Saint-Quentin a toujours été un sujet récurrent. Cela dit, la tarification rapporte annuellement à la Ville près d’un demi-million de dollars, une somme qui est réinvestie dans la sécurité des lieux et dans son entretien pour conserver sa propreté et pour protéger le milieu naturel fragile qui s’y trouve.

Sauf qu’en ces temps de pandémie, souligne M. Fortin, les municipalités ont le devoir de réfléchir aux manières de divertir les gens et en ce sens, l'île Saint-Quentin est une aire de bien-être tout indiquée.

Dans ce cas-ci, on a déjà l’équipement qui est un site naturel extraordinaire, qui fait du bien, dit-il.

Juste en fin de semaine, avec la nouvelle glace, c’était le bonheur. Ça faisait du bien, en plein mois de novembre, de voir des gens, tout en respectant la distanciation sociale. Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades à Trois-Rivières

Glace à succès

La fin de semaine dernière, les citoyens ont afflué à l'île Saint-Quentin pour essayer la nouvelle glace réfrigérée, qui veut compenser l’absence de la glissoire cette année. Or, l'activité a été grandement appréciée, si bien que l’anneau de glace pourrait devenir une activité hivernale régulière.

Après un essai, j'aurais tendance à dire que oui, souligne Pierre-Luc Fortin.

Le conseiller considère que l’anneau de glace est d'ailleurs beaucoup moins complexe à gérer que la glissoire, d’autant plus que l'équipement de réfrigération était déjà sur place.

On rejoint beaucoup plus de gens, c’est beaucoup plus simple et en pandémie, c’est l’idéal, dit-il. Les bâtiments sont fermés, bien sûr, mais tout le monde est capable de comprendre qu’on doit s’y faire.

Selon lui, en fin de semaine, la période d’essai a été tout à fait concluante. D’ailleurs, il faudra gérer un peu ce succès, dit-il puisque la glace a une superficie limitée.

L'espace de glace n’est pas immense, va falloir qu’on contrôle ça un peu pour faire respecter une certaine sécurité et une distanciation.

Cette année-là, le conseiller municipal Pier-Luc Fortin était sur le point de dévaler la glissoire réfrigérée. Photo : Radio-Canada

Plus que la glissoire

Questionné à savoir si la glace est plus indiquée que la patinoire, le conseiller Fortin penche en faveur de la glace.