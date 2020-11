Les contrôles à la frontière labradorienne seront réévalués dans 2 semaines

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé lundi qu’il établit de nouveau un poste de contrôle frontalier entre Blanc-Sablon et L’Anse-au-clair pour limiter le flux des voyageurs. Dès jeudi, des forces de l'ordre seront sur place 24 h sur 24.

Les contrôles pour surveiller les déplacements à la frontière avaient été éliminés en juin, mais la ministre Dempster indique que le gouvernement prend toutes les précautions nécessaires après l’annonce d’un cas de COVID-19 à Blanc-Sablon en fin de semaine.

On ne saura jamais si on est trop prudent, mais on verra les impacts si on ne l’est pas.

Lisa Dempster, ministre responsable du Labrador