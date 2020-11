Agression sexuelle: 54 mois de prison pour un enseignant de Saint-Pierre-les-Becquets

L’homme avait plaidé coupable à quatre des huit chefs d'accusations portés contre lui, notamment pour agression sexuelle sur une personne d'âge mineur.

Les faits remontent à l’année 2005. L’homme avait alors 42 ans et sa victime n’était âgée que de 16 ans. Elle n’avait jamais eu de relations sexuelles avec quiconque avant ces épisodes qui l’ont traumatisée et qui l’ont menée à consulter un psychologue. Quinze ans plus tard, elle vit toujours avec des séquelles psychologiques.

Au moment d'enregistrer son plaidoyer de culpabilité en septembre dernier, Dany Aubry avait affirmé qu’il était autrefois amoureux de l’étudiante qu’il a agressée. Il lui avait demandé pardon, au palais de justice. Il souhaite désormais prendre part à une thérapie avec un sexologue.

