Le Manitoba affiche toujours un retard pour le traçage des cas de COVID-19

Le moment d’attente entre un cas déclaré positif à la COVID-19 en laboratoire à la transmission de l’information à la santé publique, puis à la personne atteinte de la maladie est encore long selon des soignants.

Une réalité contraire à celle affirmée par le premier ministre du Manitoba Brian Pallister, qui maintient la position d’un traçage des contacts efficace.

Vendredi dernier, Brian Pallister a affirmé que les retards concernant le traçage des contacts dans la province étaient affaire du passé .

Il n’y a aucune accumulation [nous sommes à jour] pour identifier les cas de COVID-19 et pour communiquer avec les personnes et leur cercle social , a affirmé le premier ministre dans une entrevue accordée à l’émission télévisuelle de Rosemary Barton sur les ondes de CBC dimanche dernier.

Cependant, l’accumulation de personnes non contactées atteintes de la maladie persiste toujours dans la province.

CBC/Radio-Canada a appris que des infirmières de la santé publique de la région sanitaire de Winnipeg enquêtaient lundi sur des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 le 19 novembre; un délai de quatre jours. Les infirmières accumulent les heures supplémentaires pour tenter de rattraper le retard dans le système de santé.

Ce délai de quatre jours représente malgré tout une amélioration comparativement au mois d’octobre, où le traçage des cas prenait souvent plus d'une semaine.

Des retards importants

Un retard de 24 heures pour mettre la main sur quelqu'un dans un refuge [pour sans-abri], c'est un désastre , affirme une infirmière. CBC/Radio-Canada conserve son anonymat pour limiter les répercussions potentielles pour cette personne.

C’est un discours similaire rapporté par le président du syndicat des infirmières et des infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson.

On entend qu’il y a un retard allant de quelques jours à cinq jours , dit-il, en ajoutant que les infirmières travaillent les soirs et les fins de semaine pour pallier la situation.

Je trouve cela très frustrant. Nous sommes déjà au huitième mois de la pandémie , déplore Darlene Jackson. À ses yeux, un tel retard ne devrait pas exister à cette période-ci.

Le moment d’attente entre un cas déclaré positif à la COVID-19 en laboratoire à la transmission de l’information à la santé publique affiche un retard important. Selon Brent Roussin, les appels effectués auprès des personnes atteintes de la maladie affichent en moyenne un délai de 24 heures. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, a expliqué lundi les étapes entourant le traçage de contacts, de l'identification du cas en laboratoire à la communication avec la santé publique. Presque toutes les personnes atteintes de la maladie sont contactées après 24 heures suivant la transmission de l’information à la santé publique , indique Brent Roussin.

Les étapes du traçage des cas

L'enquête sur les cas est l'une des trois étapes pour le traçage des personnes qui ont la maladie. À ce titre, la province embauche environ 170 personnes par jour, incluant des infirmiers et infirmières de la santé publique et des professionnels de la Croix-Rouge canadienne.

La deuxième étape consiste à communiquer avec les personnes infectées ou exposées à la maladie et le troisième aspect implique un suivi avec les malades. Ce dernier est effectué par 43 employés et bénévoles de Contact Centre et du centre Deer Lodge , tous deux gérés par Soins commun Manitoba et l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW).

Le ministre de la Santé Cameron Friesen promet une augmentation de 143 employés pour prêter main-forte au traçage des cas de COVID-19. L’infirmière qui a témoigné auprès de CBC/Radio-Canada estime que cette aide ne sera pas utile, à moins que les employés reçoivent une formation spécialisée.

Nous avons besoin de personnes éduquées et avec des connaissances spécialisées pour procéder à l’identification des cas. C’est plus que seulement les appeler et leur dire qu’ils ont la COVID-19 , explique-t-elle.

Nous effectuons des suivis médicaux et indiquons aux gens où ils peuvent aller si leurs symptômes s’aggravent. Nous travaillons avec des personnes défavorisées et des sans-abri. Il y a des choses que les infirmières savent, mais pas une personne dans un centre d’appel , confie l’infirmière.

Avec des informations de Bartley Kives