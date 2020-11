COVID-19 : pas de match de hockey sur les patinoires extérieures de Gatineau cet hiver

Selon les directives de la Santé publique, qui seront en place sur les patinoires extérieures municipales cet hiver, un maximum de 25 patineurs à la fois sera permis sur toutes les patinoires.

Un seul filet pourra être installé. Les gens pourront bouger et s'exercer avec leur bâton, mais les jeux d'équipe seront interdits.

L'achalandage sera aussi contrôlé sur les patinoires extérieures les plus populaires.

À Gatineau, on a trois grandes patinoires publiques dont une à Buckingham pour laquelle on ne sera pas obligé de faire des réservations, pour le moment, étant donné que l’achalandage n’est pas à sa limite. Mais pour les deux autres, au Lac Beauchamps et au Ruisseau de la Brasserie, on devra quand même faire une réservation , a indiqué Gilles Chagnon, conseiller du District de Lucerne et vice-président de la Commission des loisirs des sports et de l'engagement communautaire de Gatineau.

Selon M. Chagnon, des discussions sont encore en cours pour déterminer si les policiers ou les agents municipaux devront intervenir en cas de non-respect des règles.

La ville de Gatineau compte un peu plus de 80 patinoires extérieures sur son territoire.

