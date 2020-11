Val-Jalbert accueillera les visiteurs cet hiver

Les visiteurs pourront arpenter les rues enneigées du village historique de Val-Jalbert cet hiver. C’est la première fois que le site ouvre ses portes pendant la saison froide en un peu plus de 20 ans.

L’endroit accueillera les marcheurs à compter du 5 décembre.

L’invitation arrive à point au moment où la COVID-19 limite les options de sorties.

C’était dans nos plans d’ouvrir quatre saisons, mais avec le contexte de la pandémie, c’est une opportunité pour ouvrir nos portes à la population locale et régionale pour qu’elle puisse prendre l’air , explique le directeur général Patrick Savard.

Le site de Val-Jalbert sera ouvert en hiver pour la première fois depuis 1998. Le magasin général ouvrira aussi ses portes pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Animation et activités

L’équipe responsable du village historique organisera des activités spéciales pour les visiteurs hivernaux jusqu’à la fin du mois de mars. Il sera notamment possible de s’amuser dans des glissades et de louer des traîneaux sur place. Le magasin général sera aussi ouvert pour l’occasion et la magnifique chute Ouiatchouan sera illuminée à certaines occasions.

La chute Ouiatchouan sera illuminée à certains moments pour le plaisir des visiteurs. Photo : Radio-Canada

Des comédiens personnifiant des résidents du village de compagnie feront l’animation, dont le célèbre maire de Val-Jalbert personnifié par Martin Cloutier.

L'hiver, Val-Jalbert, il n’y a rien de plus beau! Martin Cloutier, comédien et maire fictif du village

Le personnage du maire de Val-Jalbert, Wellie Fortin, interprété par Martin Cloutier, promet une belle expérience aux visiteurs hivernaux. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le chef Gilbert Nault, qui est derrière les fourneaux du Restaurant du moulin depuis trois ans, proposera entre autres une création unique : la tire de bleuets sur la neige.

Je fais de la compotée de bleuet. Le résidu de compotée me donne un sirop. Je continue la cuisson jusqu'à que ça me donne de la tire. Il n’y a pas plus régional! , indique-t-il.

Le chef Gilbert Nault préparera des surprises sucrées aux visiteurs. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Ses surprises sucrées seront offertes les samedis et dimanches au magasin général avec vin et chocolat chaud.

Avec cette ouverture hivernale, les responsables du site touristique se rapprochent de plus en plus de leur objectif d’accueillir des visiteurs 12 mois par année.

Déjà, environ 250 cartes de saison ont trouvé preneurs.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson